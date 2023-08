Balhorn beendet Fluch

Von: Ralf Heere

Im Laufduell: Balhorns Kapitän Dennis Moskaltschuk (links) entwischt in dieser Szene Deisels Maximilian Flak. © Ralf Heere

Deisel – Die Fußball-Kreisoberliga hat einen neuen Tabellenführer: Der SV Balhorn löste durch einen 3:1 (1:1)-Erfolg beim TSV Deisel die FSG Weidelsburg durch die bessere Tordifferenz ab.

Der gebannte Fluch

Der Deisel-Fluch ist vom SV Balhorn gebannt. Nach vier erfolglosen Anläufen, darunter ein Nicht-Antritt, gewann die Elf von Trainer Ulrich Becker endlich wieder an der Diemel.

Starke Anfangsphase

Balhorn war von Beginn an präsent und hatte auch gleich eine große Torchance. Die Gäste hatten mehr vom Spiel, aber die erste Chance des TSV hatte es auch in sich. Balhorns Keeper Max Wüstner parierte einen Stübener-Schuss ganz stark. Nach 19 Minuten fiel aber das 0:1 für den SV durch Kevin Manss, der von Nico Häusling hervorragend eingesetzt wurde. Deisel hatte vorher den Ball in der Offensive verloren und die Balhorner schalteten schnell um.

Ohne Abwehrchef

Bei Deisel wurde Abwehrorganisator Dominik Geschonke wegen einer Knieverletzung sehr vermisst, er wird wahrscheinlich auch das Kreispokalderby gegen Weser/Diemel am Mittwoch verpassen.

Der Halbzeitstand

Der gelang dem TSV nach 27 Minuten. Wie einstudiert gab Lorenz Eull den finalen Pass zu Marco Stübener, der einschob.

Die Standards

Die sorgten für die Entscheidung. Youngster Tjorven Schleifer foulte Dennis Moskaltschuk, der Gefoulte trat selbst an und traf zum 1:2. In der ersten Halbzeit hatte es auf der Gegenseite eine ähnliche Situation gegeben. Lorenz Eull kam zu Fall, musste verletzungsbedingt behandelt werden, aber der Elfmeterpfiff blieb aus.

Deisel hatte einen Freistoß, der war nicht schlecht geschossen, doch Wüstner parierte souverän. Dann der zweite Strafstoß: Zweikampf zwischen Keeper Maihack und Siebert, Foulspiel von Maihack. Diesmal trat Nico Häusling an und machte mit dem 1:3 alles klar.

Der Aufreger

Diese Entscheidung vor dem 1:3 sorgte für Aufsehen. Yannik Maihack sagte nach der Partie, er habe den Ball weggehauen und Siebert sei über ihn gestolpert. Deisels Trainer Sven Dopatka fand harsche Worte für den Schiedsrichter und sah dafür die Rote Karte. Zudem handelte sich Marco Stübener wegen Meckerns eine Zeitstrafe ein. (Ralf Heere)