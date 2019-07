Kreispokal: Diemeltal schaltet Holzhausen aus

Die Erstrundenspiele im Bitburger Kreispokal sind vorbei. Zum Abschluss hat es eine Überraschung gegeben. A-Ligist Diemeltal setzte sich beim höherklassigen TSV Holzhausen durch. Dreifacher Torschütze beim 4:2 nach Verlängerung war Steffen Rothschild. B-Ligist Hümme unterlag dem A-Ligisten Carlsdorf 3:5. Zwei andere A-Ligisten, der SV Riede und die SG Elbetal, trennten sich 2:3.

TSV Hümme - TSV Carlsdorf 3:5 (1:5). Beide Teams zeigten, dass sie unbedingt in die nächste Runde einziehen wollten. Sowohl der B-Ligist als auch der Kreisoberliga-Absteiger gingen beherzt zu Werke. Thomas Franke brachte den Außenseiter in der 7. Minute in Führung. Danach hatte Carlsdorf, das direkt von einem zweitätigen Trainingslager nach Hümme gekommen war, mehr vom Spiel. Nico Deppe (21. Foulelfmeter), Lennart Wenzel (24., 40.), Luca Grete (37.) und Yannick Harbusch schossen den Gast 5:1 nach vorn. Nach der Pause spielte sich das Geschehen fast nur noch in der Carlsdorfer Hälfte ab. Hümme war überlegen, doch nur Niklas Prexl (60.) und Fabian Klinter (75.) brachten den Ball im gegnerischen Kasten unter. Gäste-Torwart Marcel Thiele konnte sich über mangelnde Beschäftigung nicht beklagen.

TSV Holzhausen - SG Diemeltal 2:4 (2:2/0:1) nach Verlängerung. Das erste Ausrufezeichen setzten die Gastgeber. Marcel Eichler schoss den Ball an den Pfosten (15.). Nicola Nölle erzielte in einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit das 0:1 (37.). Nach einem gravierenden Abwehrfehler war Sven Seeger zur Stelle und besorgte den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich (65.). Fünf Minuten später brachte Andre Bauer den Kreisoberligisten in Führung. Diemeltal steckte nicht auf. Im Gegenteil. Die SG erhöhte den Druck und wurde belohnt. Steffen Rothschild schoss den Gast mit einem verwandelten Foulelfmeter in die Verlängerung. Dort war er dann noch zweimal erfolgreich (95., 110., Handelfmeter).

SV Riede - SG Elbetal 2:3 (0:2). David Lesch brachte den Kreisoberliga-Absteiger kurz vor der Pause in Führung (44.). Heinrich Hamel baute den Vorsprung mit einem verwandelten Elfmeter in der Nachspielzeit aus.

Nach dem Seitenwechsel machte Riede mächtig Dampf, schöpfte nach den Toren von Aykut Tercan (54., Handelfmeter) und Marcus Albrecht (70.) neue Hoffnung. Trotz druckvoller Angriffe gelang Riede kein weiterer Treffer mehr. Jannik Lang versetzte dem SV den K.o. (90+4). Danilo Thiede (88., Riede) sah Gelb-Rot. hjx