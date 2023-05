Krise zum falschen Zeitpunkt

Von: Ralf Heere

Niedergeschlagen: Die Reinhardshäger Dennis Waldeck (vorne) und Dominik Munk liegen nach der 1:2-Niederlage gegen Vollmarshausen bedient auf dem Rasen. © Joachim Hofmeister

Vaake – Das nennt sich wohl „Krise zum falschen Zeitpunkt“, was die SG Reinhardshagen derzeit in der Fußball-Gruppenliga widerfährt. Gestern gab es im letzten Heimspiel dieser Saison erneut eine Niederlage. In Überzahl verlor die Spielgemeinschaft mit 1:2 (1:0) gegen die FSK Vollmarshausen.

Die Pausenführung

Überzeugend war das zwar nicht von der SG Reinhardshagen, aber auf die erste Top-Chance der Vollmarshäuser durch Tim Henning nach einer halben Stunde hatten die Gastgeber die richtige Antwort parat. Im Gegenzug spielte Jonah Ganß zu Gian-Luca Marino, der zum 1:0 in der vollendete (32.). Diese knappe Führung hatte zur Halbzeitpause bestand, weil der zweite SG-Keeper Moritz Koch, der den verletzten Marius Becker ersetzte, zweimal hervorragend reagierte, unter anderem bei einem Freistoß von Miguel Schneppe.

Der Chancenwucher

Tim Henning verzog auch noch einmal aus guter Schussposition, die FSK hatte bis zur 55. Minute vier sehr gute Einschussmöglichkeiten nicht genutzt. Trotzdem gelang der Ausgleich, jedoch etwas in der Entstehung. Bei einem Zweikampf mit einem gegnerischen Spieler blieb SG-Torwart Moritz Koch verletzt liegen, der Ball rollte ins Tor. Aber zuvor war der Pfiff des Unparteiischen Marius Naumann ertönt. Freistoß für die SG, dachten alle, doch es gab einen Foulelfmeter für die Gäste und den verwandelte Tim Henning nach 55 Minuten.

Die Überzahl

180 Sekunden darauf schien sich das Blatt wieder zugunsten der Gastgeber zu wenden. Tobias Dawin foulte Dominik Munk an der Strafraumgrenze und sah dafür die Rote Karte. Der Freistoß von Sören Schuldes brachte nichts ein und auch danach waren große Torchancen Mangelware. Einmal kam der punktgleiche Tabellennachbar noch in Tornähe, und dies nutzte er aus. Es war aber auch richtig gut gemacht mit einer perfekten Ballabnahme und dann direkt eingenetzt von Miguel Schneppe.

Die Ausgangslage

Reinhardshagen hat, trotz der Niederlage, alles noch selbst in der Hand. Es hat sich nichts geändert. Bis zum ersten direkten Abstiegsplatz sind es sieben Punkte Vorsprung und der VfL Kassel müsste seine letzten drei Spiele alle gewinnen, um theoretisch an der Weserelf vorbeizuziehen.

Die Trainermeinung

Daran glaubt auch SG-Trainer Patrick Fraahs nicht, doch er hat auch noch die Abstiegszone in der Verbandsliga im Blick, die schließlich über die Absteiger entscheidet. Recht leblos fand er diesen Auftritt seiner Mannschaft. „Unsere Tugenden wie Kameradschaft, gegenseitig Stimmung machen und kämpfen“, haben wir heute komplett vermissen lassen.“ (Ralf Heere)