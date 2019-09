Krisengipfel auf dem Kaiserplatz

Heiligenrode ist Gast bei Calden/Meimbressen

+ Kampf und Ballsicherheit gefragt: Calden/Meimbressen, hier Fabio Rumpf, trifft am Sonntag auf Heiligenrode. Foto: Hofmeister

Calden – Am Sonntag (15 Uhr) steht für die SG Calden/Meimbressen in der Fußball-Gruppenliga eine richtungsweisende Partie gegen den TSV Heiligenrode an Die Frage: Bleibt die Dopatka-Elf im Tabellenkeller oder kann sie sich zu den sieben Mannschaften gesellen, die das untere Tabellendrittel bilden?