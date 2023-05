1:0 - Winkelheide lässt Sand jubeln

Abwehrspieler trifft bei Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in der Nachspielzeit

+ © Bernd Krommes Torschütze: Leon Winkelheide traf auf Vorlage von Tobias Oliev (hinten) zum 0:1. ARCHIV © Bernd Krommes

Kleinalmerode – Im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga zwischen der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und dem SSV Sand lief schon die Nachspielzeit, da segelte eine Flanke in den Strafraum der SG und nach einem Kopfball von Spielertrainer Tobias Oliev ins Zentrum drückte Leon Winkelheide das Leder zum 0:1 (0:0) über die Linie. Die Gäste feierten, die Akteure der SG blickten bedröppelt in die Runde und bei einigen Protagonisten der Gastgeber brannten die Sicherungen durch.

Den unrühmlichen Tiefpunkt landete Tim Demus, in den 90 Minuten zuvor einmal mehr eine sichere Bank in der Defensive. Der Innenverteidiger und Kapitän des Aufsteigers stand in der Platzmitte und soll sich eine unglaubliche verbale Entgleisung geleistet haben.

Laut einem der beiden Schiedsrichterassistenten soll er einen Spieler der Gäste rassistisch beleidigt haben, was der Unparteiische mit der Roten Karte quittierte.

Der Tiefschlag nach dem Nackenschlag – SG-Trainer Goran Andjelkovic und der Sportliche Leiter Stefan Küllmer brauchten nach Spielende Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten. „Unfassbar, 15 Sekunden Tiefschlaf entscheiden das Spiel gegen uns“, meinte Andjelkovic über die 90 Minuten, die kein fußballerischer Leckerbissen waren, doch das darf man im Abstiegskampf auch nicht erwarten.

Bei der SG war Alexander Bazzone im defensiven Mittelfeld der Fels in der Brandung. Der zweifache Torschütze vom 2:1-Sieg am vergangenen Donnerstag gewann fast jeden Zweikampf. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass der SSV in der ersten Hälfte dicke Chancen zur Führung hatte. Oliev scheiterte aus fünf Metern an SG-Torhüter Tim Behnke (11.).

Alleine vor Behnke versagten auch Jan-Philip Schmidt die Nerven (17.). Wenig später schlug Schmidt am langen Pfosten stehend ein Luftloch (34.). Und als Oliev kurz vor der Pause dann doch Behnke überwinden konnte, zählte der Treffer wegen Abseits nicht (44.). Die SG hatte in der ersten Hälfte Halbchancen durch Özkan Beyazit (13.) und Rene Weskas Freistoß (19.).

Nach der Pause und dem besten Angriff der Gastgeber leitete Beyazit eine Flanke von Jonas Lange mit der Brust weiter zu Jonathan Schäfer, der an Sands Keeper Rick Christof scheiterte. Dann kam die Nachspielzeit mit einem umstrittenen Freistoß für den SSV auf Höhe der Mittellinie und dem 0:1 durch Winkelheide. (red)