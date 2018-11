Letzter gegen Vorletzter

Den Ball im Visier: Andreas Wenzek trennt einen Gegenspieler vom Ball. Für den Dörnberger und den FSV zählt am Sonntag nur ein Sieg.

Dörnberg. Eigentlich hatte man beim Fußball-Verbandsligisten FSV Dörnberg die leise Hoffnung, dass es nach einer nahezu komplett verkorksten Hinrunde mit nur einem Sieg (2:1 gegen Willingen), dem 2:2 gegen Eichenzell und torlosen Unentschieden in Steinbach endlich aufwärts geht. Daraus aber wurde nichts. Im Gegenteil: Mit der jüngsten 1:3-Pleite beim OSC Vellmar musste der Tabellenletzte einen weiteren herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt verdauen und die Aussicht, seine prekäre Lage zu verbessern, ist in weite Ferne gerückt.

Für die Mannschaft von Trainer Ralf Wetzstein besteht am Sonntag allerdings die Möglichkeit, die Rote Laterne loszuwerden. Im Bergstadion empfängt der FSV ab 17 Uhr den punktgleichen SV Kaufungen zum Kellerduell.

So, wie sich die Dörnbeger am vergangenen Spieltag präsentierten, haben sie durchaus Chancen, den zweiten Saisonsieg einzufahren. In Vellmar zeigte Dörnberg eine starke kämpferische Leistung, doch durch eine Verkettung von Fehlern brachte sich das Schlusslicht um den verdienten Lohn.

Nach dem 1:0 durch Serkan Aytemür drehte Dörnberg an allen Schrauben, um das Ruder herumzuwerfen. Andreas Schulze glückte das 1:1, dann aber stimmte die Zuordnung in der Abwehr nach einem vermeidbaren Eckball nicht. Prompt hieß es 1:2 aus Sicht des FSV. Beim dritten Gegentor trat Serhat Bingül über den Ball. Nutznießer war erneut Aytemür, der mit seinem dritten Treffer Dörnbergs elfte Niederlage besiegelte. Wollen die Dörnberger nicht alle Hoffnungen auf den Klassenerhlt begraben, müssen sie eine Reaktion zeigen auf die bittere Pille. Das anstehende Kellerduell gibt dazu eine Gelegenheit.

Gleiches gilt aber auch für die Kaufunger, die ebenfalls ums Überleben kämpfen und nur ein Mal mehr gewonnen haben als die FSV-Spieler. Die SVK holte zuletzt nur einen von 27 möglichen Punkten.

Kemper-Einsatz fraglich

Es ist für die Platzherren das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Danach warten mit Willingen und Weidenhausen zwei schwere Aufgaben. Dann geht es in die Winterpause.

Ob die Gastgeber auf ihren Kapitän Pascal Kemper zurückgreifen können, entscheidet sich nach dem heutigen Abschlusstraining. Der Stürmer verließ in Vellmar nach rund einer Stunde angeschlagen den Rasen.

Dominik und Kevin Richter, die zuletzt nicht dabei waren, stehen ihrem Team wieder zur Verfügung.

Beim Gast fallen weiterhin verletzungsbedingt Marvin Steube, Kevin Hermansa und Bastian Schäfer aus. Mit Erik Morozov, Eugen Wagner und Tobias Boll stehen aber auch drei Spieler wieder voll im Saft.

Die Hinrunden-Partie gewannen die Lossetaler durch Tore von Marius Ehlert und Nick Krug 2:0. (hjx)