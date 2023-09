Mit breiter Brust nach Flieden

Von: Michael Wepler

Torgefährlich: Rolf Sattorov, hier beim 3:2 gegen Bad Soden, erzielte bisher sechs Treffer für den FSV. © Joachim Hofmeister

Wolfhagen – Vor zehn Jahren stieg der FSV Rot-Weiß-Wolfhagen als 16. aus der Fußball-Gruppenliga ab und der SV Buchonia Flieden absolvierte mit dem dritten Platz sein bestes Abschneiden in der Hessenliga. So trennten beide Mannschaften in der darauffolgenden Saison drei Spielklassen.

Am Samstag (14 Uhr) kommt es nun auf dem Sportplatz am Weiher in Flieden zum Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Fußball-Verbandsliga Nord und nach den bisherigen Spielen können sich die Gäste berechtigte Hoffnungen darauf machen, etwas Zählbares mitzunehmen.

Auch wenn seine Mannschaft nach dem 3:2-Heimsieg über Bad Soden und dem 3:1-Derbysieg unter der Woche in Sand auf einer Welle der Euphorie schwebt, Flieden zuletzt mit 1:4 in Vellmar verlor und in der Tabelle hinter dem FSV rangiert, sieht Trainer Valentin Plavcic seine Elf in der Außenseiterrolle: „Flieden hat eine sehr starke Mannschaft mit viel Hessenligaerfahrung. Dass der Gegner nach fünf Spieltagen hinter uns liegt, hat nicht viel zu sagen. Wir können aber nach unseren bisherigen Spielen mit viel Selbstvertrauen zum SV fahren.“

Er wird weiterhin auf Mittelfeldspieler Malte Bandwoski und Offensivkraft Julius Knatz verzichten müssen und wird wohl die erfolgreiche Elf aus dem Sand-Spiel aufbieten. Den Nachteil einer kurzen Pause von nur knapp drei Tagen gegenüber der ausgeruhten Fliedener Mannschaft wollen die Wolfhager mit viel Euphorie kompensieren. Zur Unterstützung der Mannschaft setzt der FSV einen Fanbus ein. (Michael Wepler)