Ludwig-Sieben ist ein souveräner Meister

Rotenburg – Es ist vollbracht: Bereits am fünftletzten Spieltag der Frauenhandball-Landesliga hat die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen, wie gestern kurz berichtet, nach einem souveränen 35:23 (20:10)-Erfolg bei der FSG Waldhessen den erstmaligen Aufstieg in der Oberliga perfekt gemacht. Vergangenes Jahr noch hatte die HSG trotz Meisterschaft auf den Aufstieg verzichtet.

Der Sieg allein hätte aber noch nicht gereicht, um auch rechnerisch den Aufstieg zu schaffen. Da aber anderthalb Stunden später der Zweite Vellmar bei Twistetal mit 21:24 verlor, kann die HSG nicht mehr eingeholt werden. Nach dem eigenen Spiel hatte die Mannschaft ein Lokal in Rotenburg aufgesucht und das Spiel Vellmars auf dem Liveticker verfolgt. „Heute ist bei uns Ausnahmezustand“, jubelte HSG-Trainer Chris Ludwig.

Das Spiel beim Viertletzten begann zäh. Bis zum 2:3 lagen die Gäste zurück. „Meine Spielerinnen waren schon recht nervös. Das hat sich dann aber gelegt“, sprach Ludwig die holprige Anfangsphase an. Nach dem Ausgleich durch Anna-Lena Schmalz und der ersten Führung durch Lea Willer war der Knoten aber geplatzt. Annika Neurath, zweimal Larissa Lubach und Sophia Frankfurth per Siebenmeter erhöhten auf 8:3. Die Gastgeberinnen konnten noch einmal auf 7:9 verkürzen, ehe sich der Spitzenreiter auf 15:7 bis auf 20:9 absetzte und mit einem Vorsprung von zehn Toren in die Pause ging. Dabei konnte Rechtsaußen Lubach alle ihre acht Tore markieren. Damit war das Spiel schon frühzeitig entschieden.

In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Gäste weiter das Geschehen. Der Vorsprung pendelte immer zwischen neun und elf Toren. Kurz vor Schluss konnte Sophia Frankfurth mit zwei verwandelten Strafwürfen auf 35:23 erhöhen. „Das war wieder eine tolle Mannschaftsleistung“, lobte Ludwig seine Spielerinnen. So konnte Kathleen Engelbrecht Aileen Sule gut ersetzen. Im Tor wussten sowohl Malgorzata Rodziewicz als auch Natalie Weinrich zu überzeugen. zmw

Tore Waldhessen: Krestel (9/2), Drewer (5), Horn, Rollmann (je 3), Lusky (2/1), Hollstein (1).

Hoof/Sand/Wolfhagen:Weinrich, Rodziewicz - Ritter, Lubach (8), Haupt (2), H. v. Dalwig (3), Schmalz (4), Willer (6), S. Frankfurth (6/3), Engelbrecht (3), Larbig, Neurath (3), Hrdina.

Spielverlauf:3:2 (5.), 3:8 (13.), 7:9 (17.), 7:15 (23.), 9:20 (28.), 15:24 (41.), 16:27 (44.), 22:32 (57.), 23:35 (60.)