Marino an allen SG-Toren beteiligt

Gruppenliga: Reinhardshagen besiegt Fortuna Kassel 3:2

+ © Joachim Hofmeister Das 2:2 ist gefallen: Gianluca Marino freut sich diebisch über sein Freistoßtor. © Joachim Hofmeister

Vaake – Bei Welt- und Europameisterschaften wird nach jeder Partie von der Fifa der „Man of the Match“ gekürt, also der Spieler des Spiels. Hätte sich eine Jury am gestrigen Nachmittag nach der Begegnung zwischen den Gruppenligisten SG Reinhardshagen und Aufsteiger Fortuna Kassel für einen „Man of the Match“ entscheiden müssen, die Wahl wäre wohl auf Gianluca Marino gefallen. Der Angreifer führte seine Mannschaft zum ersten Saisonsieg. Der 22-Jährige war beim 3:2 (1:1)-Erfolg an allen drei Toren beteiligt.

„Es war ein hochverdienter Sieg“, gab Marino in seinem allerersten Interview zu Protokoll. „Ich bin zuvor von der Presse noch nie befragt worden“, erklärte der Stürmer mit aufgeregter Stimme, hatte auf weitere Fragen aber immer eine Antwort. „Wir haben streckenweise gut gespielt und waren dem Gegner vor allem in der ersten Halbzeit klar überlegen. Die Mannschaft hat gut kombiniert, bei den Gegentoren waren wir unsortiert.“

Und wie betrachtete er die eigene Leistung? „Ich bin zufrieden mit mir. Der Treffer zum 2:2 war genau so gewollt.“

Marino hatte den Ball nach einem Freistoß in der 56. Minute von der linken Seite aus über die Fortuna-Mauer hinweg in den Winkel geschlenzt. Beim 1:1 durch einen von Sören Schuldes verwandelten Elfmeter war Marino im Strafraum von den Beinen geholt worden (26.). Und den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer durch den eingewechselten Luca Andrecht leitete er per Freistoß ein (74.).

Die Gäste waren vor 100 Zuschauern auf dem Sportplatz in Vaake nach einem Konter über Justin Conrad durch Erdinc Güney in Führung gegangen (19.). Der zweite Treffer ähnelte dem 1:0. Wieder lief der Angriff über die linke Seite, wieder war Conrad der Vorbereiter. Diesmal hatte Till Mescher keine Mühe, das runde Leder aus der Nahdistanz per Direktabnahme im SG-Kasten unterzubringen.

„Die Gegentore wären vermeidbar gewesen. Wir haben einfach nicht aufgepasst“, analysierte Trainer Patrick Fraahs. „Ich muss meiner Mannschaft aber alles in allem ein großes Kompliment machen, weil sie zweimal ins Spiel zurückgekommen und wieder aufgestanden ist. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Dank des 3:2 verbesserte sich Reinhardshagen auf den zehnten Platz und trifft am Mittwoch auf Schlusslicht Türkgücü Kassel. Wer weiß, vielleicht wird Marino wieder zum „Man of the Match“ und kommt zu seinem zweiten Interview. (Joachim Hofmeister)

Reinhardshagen: Becker - Rosenthal, Waldeck, Hain, Bertelmann - Wenzel (72., Andrecht), Nemeth (79. Bisevac), Munk, Schuldes - Marino, Ganss.

Fortuna Kassel: Schikowski - Hochheimer, Probst, Rothe (80., Kamusin), Hanske - Reitze, Trappmann (89., Maier), Conrad, Mescher - Schmidt, Güney (64., Zimmermann).

Tore: 0:1 Güney (19.), 1:1 Schuldes (26., Elfmeter), 1:2 Mescher (49.), 2:2 Marino (56.), 3:2 Andrecht (74.).