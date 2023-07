Authentisch und unterhaltsam

Vor Ort bei Mario Baslers Bühnenprogramm „Basler brennt“ in Calden

+ © Raphael Wieloch Unterhielt die Caldener Mehrzweckhalle: Der ehemalige Fußballprofi Mario Basler. © Raphael Wieloch

Calden – Humor ist Geschmackssache. Und über Geschmack lässt sich nicht streiten – so zumindest eine weitverbreitete Annahme. Freilich: Mario Baslers Auftreten, sein Sinn für Humor mag nicht jedermanns Sache sein. Aber eines muss man ihm lassen: Er besitzt ausgeprägte Entertainer-Qualitäten.

Am Samstagabend machte der ehemalige und längst in der Unterhaltungsbranche angekommene Profifußballer mit seinem Bühnenprogramm „Basler brennt“ Station in der Caldener Mehrzweckhalle. Er brachte viele kuriose und nicht immer ganz glaubhafte Geschichten aus seiner aktiven Zeit mit und sorgte für einen sehr unterhaltsamen Abend. Wir waren vor Ort und haben – zugegeben – hier und da ein bisschen mitgelacht.

Wie man das Eis in weniger als 30 Sekunden bricht? „Calden hat 3000 Einwohner. Habt ihr auch Internet?“ Eigentlich extrem flach. Aber aus Baslers Mund etwas Spezielles. Und so bricht unter den etwa 300 Zuschauern im Publikum direkt Gelächter aus.

Der 54-jährige Ex-Nationalspieler versteht es, zu unterhalten. Er bindet das Publikum in seine Show ein und bringt sowohl Bürger- als auch Malermeister mit unangenehmen Fragen ins Schwitzen. Schnell fällt auf: Allzu ernst nimmt sich Basler nicht. Und das ist vor allem eines: authentisch. Fast schon sympathisch.

Der ehemalige Profi macht keinen Hehl daraus, dass er in der Blüte seiner Karriere lauf- und trainingsfaul war und die Hotelbar dem Fußballplatz vorzog. Und gerade die Art und Weise, wie er seine Geschichten erzählt, ist spannend und unterhaltsam.

Vieles dreht sich bei der etwa zweistündigen und charmanterweise in zwei Halbzeiten geteilten Show um Kippen und Alkohol – Basler eben. Und mit seiner allseits bekannten, etwas großkotzigen Art behauptet er, dass er 1999 die Champions-League gewonnen hat. Seine Erklärung ist gar nicht so unlogisch: Denn als er in der 89. Minute ausgewechselt wurde, führte sein FC Bayern noch mit 1:0. Am Ende verlor der Rekordmeister ein denkwürdiges Endspiel mit 1:2. Ob das emotional etwas mit ihm gemacht hat? „Gar nichts.“

Basler berichtet über eine nächtliche, nicht gestattete Fahrradtour zu einem Bremer Biergarten, einem auf dem Rückweg verloren gegangenen Uli Borowka und einen darüber sehr verärgerten Otto Rehhagel – Baslers Lieblingstrainer.

Er nennt mit Bixente Lizarazu seinen stärksten Gegenspieler (obwohl er zeitweise mit ihm zusammen gespielt hatte), lobt Lothar Matthäus als besten Mitspieler, erzählt von Oliver Kahn, seinem Sitznachbarn in der Bayern-Kabine, und redet über kuriose Vorfälle mit Thorsten Legat.

Am Ende verteilt Basler Autogramme und macht sich für Selfies bereit. Er bestätigt damit den Schriftzug auf seinem T-Shirt: Eigentlich ein super Typ. (Raphael Wieloch)