Schmidt bringt späte Entscheidung

Von: Michael Wepler

Simon Rüb (links) gegen Ante Grgic. © Reinhard Michl

Zierenberg – Der Negativtrend des TSV Zierenberg in der Fußball-Gruppenliga hält weiter an. Die 2:4 (1:0)-Heimniederlage gegen den Tuspo Grebenstein war bereits die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen, hat aber noch acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Den letzten Sieg hatte es ausgerechnet zum Jahresauftakt mit 3:2 im Hinspiel gegen Grebenstein gegeben.

Nach der Partie haderte TSV-Trainer Daniel Schmidt mit den vielen Fehlern im Spiel seiner Mannschaft: „Es kann nicht sein, dass wir in der 82. Minute das 2:1 machen, uns danach aber noch drei Tore fangen. Das hatte nur Kreisoberliganiveau!“ Dagegen hat der Tuspo mit diesem Sieg sein Zwischentief überwunden und Trainer Maximilian Schäfer zeigte sich dementsprechend zufrieden: „Unser Sieg war mehr als verdient. Zierenberg hat zweimal auf unser Tor geschossen und zwei Tore gemacht.“

Das erste Tor erzielten die Gastgeber durch Karim Belarbis 16. Saisontreffer. Robin Möller hatte den Ball in den Strafraum gespielt, wo Niels Willer ablegte und Belarbi aus 15 Metern halblinker Strafraumposition zum 1:0 in die lange Ecke traf (12.). Wie im Hinspiel sollte das erste Tor für die Gastgeber jedoch kein Vorteil sein. Bis zur Pause gab es zwei Halbchancen für Grebenstein durch Manuel Frey.

In der zweiten Halbzeit hatte der TSV die erste Möglichkeit, als Möller nur knapp eine Hereingabe von Belarbi verpasste (51.). Ansonsten waren die Gäste klar spielbestimmend. Nach einer Flanke von Recep Cavdar in den Fünfmeterraum köpfte Timon Rüb mit seinem ersten Saisontor das hochverdiente 1:1 (58.). Der Tuspo drückte danach weiter auf die Führung und kam zu Chancen durch Marvin Schmidt, Cavdar, die am reaktivierten Torhüter Sebastian Schäfer scheiterten, und Rüb mit einem Kopfball, der knapp das Tor verfehlte (80.).

Das Tor fiel aber auf der anderen Seite. Nach einem langen Diagonalball von Ante Grgic war es der eingewechselte Nico Karwath, der den zu weit vor seinem Tor postierten Gerd Geschwind aus 25 Metern zum 2:1 überwand (82.). Postwendend im Gegenzug erzielte Thore Janssen mit einem Schuss von der rechten Strafraumgrenze ins lange Eck den sofortigen Ausgleich (83.).

Grebenstein drückte danach auf den Siegtreffer, der schlussendlich in der 90. Minute fiel. Nach einer schönen Flanke des eingewechselten Anthony Uzzolino köpfte Marvin Schmidt am Fünfmeterraum das umjubelte 2:3. In der Nachspielzeit war es dann wieder Marvin Schmidt, der mit einem Freistoß aus 20 Metern in die rechte Ecke mit seinem 17. Saisontreffer den 2.4-Endstand markierte. (Michael Wepler)