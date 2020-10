1:1 - Max Scheuermann trifft für FSV Dörnberg

Fußball-Verbandsliga

+ © Reinhard Michl Pechvogel: Dörnbergs Dennis Dauber (links) traf beim 1:1 in Lichtenau in der 88. Minute nur das Lattenkreuz. © Reinhard Michl

Das direkte Duell der beiden Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga, der Lichtenauer FV und der FSV Dörnberg, sah gestern Abend in Hessisch Lichtenau keinen Sieger. Beim Schlusspfiff stand ein 1:1 (1:0) zu Buche. Etwas lange Gesichter bei den Platzherren, die sich ja den Aufstieg in die Hessenliga an die Fahnen geheftet haben, Riesenfreude bei den Dörnbergern von Trainer Matthias Weise über den Punktgewinn in der Höhle des Löwens.