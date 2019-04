Mit 5:0 in die englische Woche

Hombressen/Udenhausen verteidigt Tabellenführung in der Gruppenliga

+ Brachte Gefahr ins Angriffsspiel: Theo Scharf (am Ball im Zweikampf mit Christian Rezene von Bosporus) war ein ständiger Unruheherd in der gegnerischen Hälfte und brachte Hombressen/Udenhausen mit 1:0 in Führung. Foto: Rieß

Hombressen – Mit einem auch in der Höhe verdienten 5:0 (2:0)-Heimsieg gegen Bosporus Kassel startete die SG Hombressen/Udenhausen in die englische Woche. Am Dienstag empfängt der Tabellenführer Schlusslicht Wichmannshausen, am Samstag geht es zur SG Wettesingen/Breuna.