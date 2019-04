Mit breiter Brust nach Schwalmstadt

+ © Hofmeister Einsatz fraglich: Ob Florian Müller in Schwalmstadt zum Einsatz kommt, ist unklar. © Hofmeister

Kann der FSV Dörnberg das Unmögliche noch möglich machen und tatsächlich noch den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga schaffen? Aufschluss darüber dürfte das Spiel am Samstag (15.30 Uhr) im Stadion am Fünftenweg in Ziegenhain beim 1. FC Schwalmstadt geben.