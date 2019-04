Mit Leidenschaft aus Wolfhagen-Spiel punkten

Eng am Mann und den Ball im Blick: Kevin Maischak (rechts) und seine Mitspieler zeigten im Derby gegen W olfhagen (André Nordmeier) großen kämpferischen Einsatz. Ähnlich wollen die Breunaer auch in Vellmar auftreten.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - dieses Sprichwort trifft auf die Situation der SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen im Abstiegskampf der Fußball-Gruppenliga zu.

Mit jeweils einem Punkt aus den letzten drei Spielen konnte der Tabellenzehnte immerhin seinen Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf fünf Punkte ausbauen. Gerade beim 2:2-Remis im Derby beim Vierten Wolfhagen sah SG-Trainer Marco Wolff seine Mannschaft klar formverbessert: „Wir haben uns als geschlossene Einheit präsentiert. Leider haben wir in der Schlussphase noch den Ausgleich kassiert.“

Mit der gleichen Einstellung solle seine Mannschaft auch am Samstag beim OSC Vellmar II (Anpfiff ist um 15.30 Uhr) auftreten. „Wir wollen die gleiche Herangehensweise an den Tag legen, wie gegen den FSV. Mit der gleichen Leidenschaft und diesem Einsatz können wir beim OSC etwas holen“, sagt Wolff nach dem Unentschieden beim Nachbarn. An das Hinspiel hat die SG jedenfalls gute Erinnerungen, als sie mit 2:0 gewinnen konnte. Der OSC Vellmar II liegt als Siebter im vorderen Mittelfeld und siegte zuletzt mit 4:2 gegen Bosporus Kassel. Für Wolff ist die Verbandsligareserve ein schwer einzuschätzender Gegner: „Vellmar II ist eine Wundertüte. An guten Tagen kann diese Mannschaft jeden in der Liga schlagen, kann aber auch gegen jeden in der Liga verlieren.“

Neben vielen jungen Spielern spielen beim OSC mit Matthias Hartwig in der Abwehr sowie Dennis und Marcel Kahl im Mittelfeld auch erfahrene Spieler mit. Die SG wird voraussichtlich mit der Elf von Wolfhagen auflaufen. Weiterhin fehlen werden die Abwehrspieler Silas Wolff und Max Flöter und auch die Rückkehr des mit neun Treffern zweitbesten Torschützen Marco Wagener ist noch nicht sicher. zmw