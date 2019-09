Mit Respekt gegen VfL Kassel 

+ © Hofmeister Kandidat für die Startelf: Da voraussichtlich Sebastian Plettenberg und Dominik Richter fehlen werden, könnte Max Scheuermann von Beginn an spielen. © Hofmeister

Mit einigem Respekt geht der Fußball-Gruppenligist FSV Dörnberg in das Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim VfL Kassel. Nach dem klaren 7:2-Heimerfolg über den BC Sport Kassel will der FSV mit einem weiteren Sieg am Spitzenduo Lichtenau und Grebenstein dranbleiben.