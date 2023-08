Mit 2:0 auf die Kirmes

Von: Michael Wepler

Teilen

Kann man so machen: Samih Bisevac (grünes Trikot, hier gegen Moritz Göbel) schoss Reinhardshagen mit zwei Toren zum ersten Saisonsieg. © Raphael Wieloch

Vaake – Vor dem Spiel gegen den SV Kaufungen hatte Fußball-Gruppenligist SG Reinhardshagen noch keinen Punkt auf dem Konto, während die zweimal siegreichen Kaufunger schon sechs Punkte hatten. Nach dem Spiel bejubelten die Gastgeber mit einem hoch verdienten 2:0 (0:0)-Sieg ihre ersten Punkte. Für SGR-Trainer Patrick Fraahs hätte der Sieg noch deutlich höher ausfallen können:

„Wir hatten so viele Chancen, mussten aber bis zum Schluss um den Sieg zittern. Wichtig war, dass heute wieder einige Spieler noch mitwirken konnten.“

Ein Wegbereiter des Sieges war natürlich der zweifache Torschütze Samih Bisevac, der sich aber nicht als Matchwinner bezeichnen wollte: „Trotz meiner beiden Tore war heute Christian Ritter der Matchwinner, der schon gestern in der Zweiten gespielt hatte und heute in der Abwehr ein Riesenspiel gemacht hat.“

Die Platzherren legten, scheinbar beflügelt durch die anschließend beginnende dreitägige Vaaker Kirmes, gleich richtig los. Nach einer Ecke köpfte Jonah Ganss den Ball an die Latte. Weitere Möglichkeiten hatten Lukas Salomon und Jan Paar. Auf der Gegenseite wurde es erstmals gefährlich, als Miguel Schneppe im Strafraum zum Schuss kam, aber Janik Ziegler rechtzeitig dazwischen grätschte (21.). Ansonsten gab es bis zur Pause keine klaren Möglichkeiten mehr.

Das änderte sich wieder zu Beginn der zweiten Halbzeit, als nach einem schönen Pass von Jan Paar auf die rechte Strafraumseite Bisevac am Torhüter Timo Sowa scheiterte (49.). Wenig später verfehlte André Paar vom linken Eck des Fünfmeterraumes knapp die lange Ecke (52.). Als schließlich Jan Paar ins Tor köpfte, aber der Treffer nicht gegeben wurde, hatten die Gäste im Gegenzug die große Chance zur Führung, die Torwart Moritz Koch gegen den frei vor ihm auftauchenden Enes Karasoy verhinderte (66.).

Nach einem Pass von Jan Paar aus dem Mittelfeld war es dann Bisevac, der auf der rechten Seite den Ball gekonnt abschirmte und zur längst fälligen 1:0-Führung in die lange Ecke traf (69.). Bisevac und Salomon hatten danach Topchancen, auf 2:0 zu erhöhen, während Koch auf der Gegenseite gegen Karasoy parierte. In der vierten Minute der Nachspielzeit fiel schließlich die Entscheidung. Diesmal schirmte Bisevac auf der halblinken Strafraumseite den Ball ab und schlenzte ihn zum 2:0-Endstand halbhoch in die rechte Ecke. (Michael Wepler)