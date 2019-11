Möller und Schlummer treffen für die Warmetaler

Zierenberg und BC Sport trennen sich 2:2

+ Viel Ballgefühl: Zierenbergs 1:1-Ausgleichsschütze Robin Möller (rechts) wird von Tim Schweyen attackiert. Shaban Mustafa beobachtet die Szene. Foto: Michl

Zierenberg – In der Hinrunde hatte der in die Fußball-Gruppenliga aufgestiegene TSV Zierenberg beim im Vorfeld hoch gewetteten BC Sport Kassel einen 4:3-Sieg eingefahren, am Sonntag zum Auftakt der Rückrunde reichte es für die Warmetaler von Trainer Daniel Schmidt vor 100 Zuschauern auf heimischen Geläuf nur zu einem 2:2 (1:1).