„Müssen wieder mehr Gas geben“

+ © Hofmeister Mario Deppe will mit dem SSV Sand wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. © Hofmeister

Kein Tempo, keine Durchschlagskraft, zum Teil fehlte auch die körperliche Präsenz: Mario Deppe, Trainer des Fußball-Verbandsligisten SSV Sand, war mit der Leistung seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende nicht zufrieden. Sein Team habe beim 0:1 in Willingen vor allem in der ersten Halbzeit nicht das gleiche Engagement wie gewöhnlich gezeigt.