Munteres Toreschießen

Grebenstein – Fußball-Gruppenligist Tuspo Grebenstein gewann sein Auftaktspiel gegen den VfL Kassel mit 6:3 (3:1). Das Spiel im Schnellcheck.

Wie war das Spiel?

Es war auf jeden Fall für die Zuschauer ein unterhaltsames Spiel. Neben den neun Toren gab es gerade auf Grebensteiner Seite noch weitere gute Tormöglichkeiten. Verbesserungswürdig war jedoch auf beiden Seiten die Defensivarbeit.

Wie begann das Spiel?

Ganz nach dem Geschmack der Gastgeber. Nach Zuspiel von Leon Ungewickel drang Manuel Frey in den Strafraum ein und traf bereits in der ersten Minute zum 1:0 ins lange Eck. Frey und Ungewickel ließen danach weitere Chancen aus. Nach diesen furiosen ersten fünf Minuten zog sich der Tuspo zunächst etwas zurück und der VfL kam besser ins Spiel. Dennoch blieben die Grebensteiner nach vorne gefährlich. Nach einer Flanke in den Strafraum legte Ungewickel per Kopf quer zu Neuzugang Yannick Kleinschmidt, der keine Mühe hatte, zum 2:0 zu treffen. Auf der Gegenseite fiel nach einem langen Ball auf die linke Strafraumseite der 1:2-Anschlusstreffer, durch Daniel Haack (38.). Der Tuspo zeigte sich aber unbeeindruckt. Nach schönem Zuspiel von Steffen Fried zu Frey erhöhte dieser auf 3:1.

Ging es in der zweiten Halbzeit ähnlich torreich weiter?

Ja. Es fiel sogar noch ein Tor mehr. Zum 4:1 traf erneut Frey, als er einen langen Ball vor dem herauseilenden Torhüter Max Stellbogen erlief und das Leder von der Strafraumgrenze ins Tor lupfte (54.). Eine Co-Prodution der Neuen war das 5:1, als Leon Geib von rechts flankte und Kleinschmidt in die rechte Ecke köpfte (58.). Nur zwei Minuten später spielte Fried von rechts an den Fünfmeterraum, wo Ungewickel auf 6:1 erhöhte.

Wurde es für die Gäste jetzt ein Debakel?

Nein. Sie konnten in der letzten halben Stunde das Ergebnis noch erträglicher gestalten. Erneut Haack verwertete einen Pass in den Strafraum zum 2:6 (62.). Mit einem verwandelten Foulelfmeter verkürzte Abdul Abdali auf 3:6 (80.). Den Sieg der Gastgeber konnten sie aber nicht mehr gefährden.

Wie zufrieden war der neue Trainer Mikaeil Shihni mit dem ersten Spiel seiner neuen Mannschaft

Für das erste Saisonspiel zeigte er sich zufrieden, sah aber noch Luft nach oben: „Wir müssen uns noch mehr einspielen. Phasen, in denen wir uns zu sicher fühlten, können wir uns gegen die Spitzenmannschaften der Liga nicht erlauben.“

Gab es einen emotionalen Moment?

Ja, vor dem Anstoß zur zweiten Spielhälfte. Mit einer Schweigeminute gedachte der Tuspo dem am Vortag im Alter von 86 Jahren verstorbenen Ehrenvorsitzenden Karl Fahrensohn.