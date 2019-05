Nach 3:1 noch 3:5-Schlappe

Sand – Die Fans des SSV Sand mussten am letzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf einen versöhnlichen Abschluss ihrer Mannschaft nach zuletzt drei sieglosen Heimspielen in Folge vergeblich warten.

Denn die Hausherren von Trainer Mario Deppe mussten sich trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung und einer fast 15-minütigen personellen Überzahl, Gelb-Rot für Toro Moreno (76.), dem SV Adler Weidenhausen mit 3:5 (1:1) geschlagen geben.

Danach sah es bis zur Pause aber noch nicht nach aus. Denn nach dem 0:1 durch Sören Pfliegner (13.) spielten eigentlich nur noch die Sander und hätten den Chancen nach bereits den Sack zumachen können. Vor der Adler-Führung fand ein Treffer von SSV-Kapitän Tobias Oliev keine Anerkennung, wobei die Abseitsentscheidung mehr als zweifelhaft war. Dann brachten Oliev (25.) nach feiner Vorarbeit von Antonio Bravo-Sanchez und auch Jan-Philipp Schmidt (25., 35.) so wie Pascal Itter (38., 40.) das Kunststück fertig, das runde Spielgerät nicht im Adler-Gehäuse unterzubringen. Entweder hatten sie ihr Schussvisier nicht richtig justiert, beziehungsweise sie verzweifelten an Gästekeeper Veit Hildebrandt. Zu dem bekamen die Platzherren nach einem Handspiel des Weidenhäusers Martin Schäfer den eigentlich fälligen Strafstoß verweigert. Dazwischen hatte Itter (39.) den längst überfälligen Ausgleich erzielt. Aber auch die auf Konter lauernden Adler hätten ihren Vorsprung ausbauen können. So traf Tim Gonnermann (32.) nur den Pfosten und Sören Gonnermann (44.) fand in Torwart Johannes Schmeer seinen Meister.

Als Oliev (49.) und Itter (56.) Sand mit 3:1 in Front brachten, schien die Messe gelesen. Zumal weitere Topchancen leichtfertig vergeben wurden. Dann aber stellten die Sander unverständlicherweise das Fußball spielen ein, was Weidenhausen durch Thomas Hammer (66.) und Sören Gonnermann (73., 75., 80.) bitter bestrafte.