Nach Aufstieg weite Fahrten für Hoof/Sand/Wolfhagen

Die Freude auf die anstehende Saison in der Handball-Oberliga ist bei der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen noch immer ungebrochen – sowohl bei den Spielerinnen als auch bei den Verantwortlichen. Voller Motivation starteten sie bereits wenige Wochen nach der Aufstiegsfeier das Projekt Oberliga.

Während die Ludwig-Sieben intensive Trainingseinheiten absolviert, laufen auch bei den Vereinsverantwortlichen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Da müssen Hallenbelegungszeiten koordiniert, Rücksprachen gehalten und eventuell auch Verlegungsanfragen berücksichtigt werden. „Wir haben hier alle Hände voll zu tun“, sagt Mannschaftsverantwortliche Ute Engelbrecht. Dass der Aufstieg mit einem langen Weg verbunden ist, wird auch beim Betrachten der zu absolvierenden Strecken klar. Für die Auswärtsspiele muss sich der Aufsteiger auf mehrere Stunden Anfahrt gefasst machen. Etwas mehr als 200 Kilometer sind es bis zum Spiel gegen die TSG Walldorf. Weit über zwei Stunden sind die Spielerinnen auf ihrem Weg zu den Partien gegen die HSG Bensheim/Auersbach (260 km), TGB Darmstadt (253 km), HSG Weitersbach (206 km) sowie zum TuS Kriftel (216 km) unterwegs. Weitere Gegner sind die HSG Lumdatal (104 km), die HSG Wettenberg (120 km), der TV Hüttenberg (125 km), die TSG Oberursel (183 km) sowie die SG Kirchhof II und der TSV Eintracht Böddiger. Beim Letztgenanten wird die Ludwig-Sieben übrigens den Saisonauftakt am 13. September bestreiten. Das erste Heimspiel findet dann am darauffolgenden Sonntag, 22. September um 18 Uhr in Hoof statt. Für die Heimspiele können sich die HSG-Fans auf einen Anpfiff um 18 Uhr verlassen. Gespielt wird allerdings nicht wie in der vergangenen Saison nur sonntags, sondern auf Wunsch der Spielerinnen nun wechselweise auch samstags. Doch ganz gleich an welchem Wochentag - die Ludiwg-Schützlinge werden auf jeden Fall mit viel Freude zu Werke gehen und ihren Anhängern zeigen, was in ihnen steckt.

Von Martina Sommerlade