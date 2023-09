Nach der Halbzeit wie verwandelt

Von: Martina Sommerlade

Bekam ein Sonderlob vom neuen Trainer: Tessa Herbold. © Artur Schöneburg

Baunatal – Der Saisonstart ist geglückt. Mit einem 28:27 (12:16)-Sieg im Gepäck kehrten die Landesliga-Handballerinnen der HSG Wesertal von der Partie bei der HSG Baunatal zurück.

Gelungen war offensichtlich auch Holger Nückels persönliche Premiere als Landesliga-Trainer. „Es hat sich alles ganz gut und letztlich auch glücklich gefügt. Wir haben das umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärte Nückel.

Seine Sieben fand gut ins Spiel und führte Mitte des ersten Durchgangs mit 7:5. Der Aufsteiger ließ sich indes nicht abschütteln und glich, angeführt vom jüngsten Neuzugang Paulina Kauffeld, zum 8:8 (17.) aus und ging fortan stets mit einem Treffer in Führung. Fünf Minuten vor dem Pausengang hieß es 12:12.

„Danach haben wir ein wenig den spielerischen Faden verloren“, analysierte Nückel die kurze Schwächephase, in der seiner Sieben im Gegensatz zu den Gastgeberinnen bis zum Halbzeitpfiff kein weiterer Treffer gelang. Mit einem Vier-Tore-Rückstand ging es in die Kabinen.

„Dort habe ich einfach nochmal an unsere Vorsätze und die gute Spielweise in der Anfangsphase erinnert“, verriet Nückel. Eine Erinnerung, die Wirkung zeigte.

Denn seine Mannschaft kam wie verwandelt aus der Kabine und kämpfte sich zunächst zum 18:18 (40.) heran, um anschließend mit 20:18 in Führung zu gehen. „Danach wurde es ein wenig hektisch, aber schlussendlich hatten wir die stärkeren Nerven“, erklärte Nückel die Schlussphase, in der seine Sieben die Partie kippte und den 22:25-Rückstand (51.) noch in einen knappen 28:27-Sieg ummünzte.

Sehr zur Freude des Wesertaler Trainers, der mit der mannschaftlichen Geschlossenheit seines Teams hochzufrieden war. “Hervorzuheben ist Tessa Herbold, die maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat“, lobt Nückel die fünffache Torschützin. (Martina Sommerlade)