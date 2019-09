Nach Gewitter schlägts vier Mal im Kasten von BC Sport ein

Fußball-Gruppenligist FSV Dörnberg hat die richtige Reaktion auf die 0:5-Niederlage in Lichtenau gezeigt. Die Mannschaft von Matthias Weise besiegte BC Sport Kassel verdient mit 7:2 (2:2).

„Ich bin mit dem Ergebnis und der Leistung meiner Spieler insgesamt zufrieden. Die zweite Hälfte war besser als die erste“, lachte der FSV-Trainer nach der Partie, die wegen Starkregens mit Hagelschauer und eines Gewitters für jeweils rund 15 Minuten unterbrochen wurde. Nach 64 Minuten schickte Schiedsrichter Sascha Bauer die Spieler zum ersten Mal bestimmend vom Feld. Zu diesem Zeipunkt stand es 3:2. Pascal Kemper und Dennis Dauber hatten Dörnberg in Führung geschossen (24., 34.). Nach einem Foulspiel von Tobias Gunkel und Sebastian Plettenberg an Muhammed Gülsen im Strafaum verwandelte Mirko Tanjic den fälligen Elfmeter zum 1:2 (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff schaffte Abdelganie Zmiro nach einem Pass in die Tiefe den Ausgleich (43.). Wenige Minuten nach seiner Einwechslung brachte Rico Lotzgeselle seine Elf per Strafstoß wieder in Führung. Konstantinos Drizis hatte Florian Müller von den Beinen geholt. (55.). Zuvor hatte Kevin Richter bereits getroffen. Der Ball sprang von der Unterkante hinter die Torlinie, doch der Unparteiische aus Fritzlar gab den Treffer zum Entsetzen der rund 150 Dörnberger Fans nicht.

Nach der zweiten Spielunterbrechung (66. Minute) wurden die FSV-Anhänger mit einer sehr unterhaltsamen Partie für ihre Widerstandskraft belohnt. Sie sahen nach Blitz und Donner vier weitere Tore ihrer Mannschaft. Dennis Dauber erhöhte auf 4:2 (68.). Dann traf Kemper doppelt nach einem Zuspiel von Florian Müller beziehungsweise Konter über Kevin Richter (72., 80.).

Ein weiterer Konter, abermals über Kevin Richter, schloss Kapitän Dennis Dauber mit seinem dritten Treffer und dem 7:2-Endstand ab (85.).