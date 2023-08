Nächste Ansage aus dem Reinhardswald

Von: Ralf Heere

Zweimal geknipst: Hombressen/Udenhausens Spielertrainer Nicolai Lorenzoni traf ebenso doppelt wie Michel Hecker und Dominik Lohne. © Raphael Wieloch

Hombressen – Mit einem 9:1 (6:0) gegen den TSV Hertingshausen hat die SG Hombressen/Udenhausen ihre Tabellenführung in der Fußball-Gruppenliga eindrucksvoll verteidigt. Der Rekordsieg in Stichworten.

Die Erwartungshaltung

Die war schon im Vorfeld auf Sieg eingestellt, doch ein solches Torfestival hatte keiner auf dem Zettel – zumal der Gegner schwer einzuschätzen war. Stadionsprecher Martin Thulke (Hombressen) hatte auf einen 3:0-Sieg getippt. Festzustellen ist, dass die Hertingshäuser in keiner Phase mithalten konnten.

Die Doppelpacks

Davon gab es insgesamt drei. Fast zur Selbstverständlichkeit entwickelt sich, dass darunter Dominik Lohne und Nicolai Lorenzoni waren. Aber den ersten Doppelpack schaffte Michel Hecker mit zwei Kopfballtreffern. Jonas Hampe flankte auf den Rotschopf (10.) und 180 Sekunden später versenkte Hecker einen Eckball von Spielertrainer Lorenzoni.

Und dieser rückte gleich danach in den Fokus. Ganz abgezockt schob er eine Lohne-Vorlage zum 3:0 (18.) ein. Nach einem Spielzug wie aus dem Lehrbuch stellte Lorenzoni auf 4:0 (38.).

Mal umgekehrt war es vier Minuten später, Lorenzoni flankte und Speer lochte ein. Kurz vor der Pause machte Lohne das halbe Dutzend voll, ehe er nach dem Seitenwechsel das 7:0 erzielte (56.)

Der Freiraum

Freilich wird das nicht in jedem Spiel vorkommen, dennoch war es sehr erstaunlich, wie der TSV Hertingshausen die SG schalten und walten ließ. Das Abwehrverhalten der Baunataler war schlicht nicht gruppenligatauglich. Schlussmann Justin Krümmel konnte einem leidtun, dabei traf ihn die wenigste Schuld.

Die letzten zwei Tore

Zwei Treffer fehlen noch und jetzt durfte auch die Defensive der Spielgemeinschaft noch ran. Marcel Fehling erzielte das 8:0 (60.). Dann folgte das Tor des Tages. Der eingewechselte Lennart Carrier zeigte ganz großes Kino und verzückte das gut gelaunte Publikum, als er das Spielgerät annahm, sich einmal um die eigene Achse drehte und die Pille zum 9:0 in die Maschen jagte.

Das Ehrentor

Das schaffte der TSV in allerletzter Minute durch Maurizio Tari, direkt danach wurde abgepfiffen. In der zweiten Halbzeit sah das doch nicht mehr so desaströs aus für Hertingshausen, bei einem Chancenverhältnis von 4:3 für die SG. Es herrschte aber auch eine ordentlich Hitze, die Lorenzoni-Schützlinge hatten einen Gang herunter geschaltet. (Ralf Heere)