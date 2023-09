Nächster Anlauf in der Unterneustadt

Von: Joachim Hofmeister

Drückt seinem Team die Daumen: Steffen Klitsch hat aufgrund einer Verletzung noch kein Spiel im Dress des SSV Sand mitmachen können. © Raphael Wieloch

Sand – Fünfter Spieltag, drittes Auswärtsspiel: Fußball-Verbandsligist SSV Sand ist am Sonntag, 15 Uhr, beim CSC 03 Kassel (Jahnstraße/Unterneustadt) im Einsatz. Es ist das Duell des Tabellen-13. gegen den Vorletzten. Beide Mannschaften hinken den eigenen Erwartungen hinterher. Die Gäste haben überhaupt noch keinen Zähler eingefahren, die Elf von Trainer Lothar Alexi gerade mal vier Pünktchen.

Am Mittwoch kamen die Kasseler nicht über ein torloses Unentschieden beim Lichtenauer FV hinaus.

Die Bad Emstaler haben gute Erinnerungen an den kommenden Gegner. Im Rückspiel der vergangenen Saison besiegten sie die Rothosen durch einen Treffer von Steffen Klitsch mit 1:0. Der Torschütze steht seiner Mannschaft allerdings auch an diesem Wochenende nicht zur Verfügung.

Der 32-Jährige zog sich vor Beginn der Saison in einem Vorbereitungsspiel einen Kreuzbandanriss zu und ist seitdem zum Zuschauen verdammt. „Vor wenigen Tagen habe ich mich in der Sportklinik in Essen nochmal untersuchen lassen“, erzählt Klitsch. „Es erfolgt kein Eingriff in den Körper, die Therapie läuft konservativ.“ Auf die Frage, wann er wieder mit der Mannschaft trainieren und mit ihr auf dem Feld stehen wird, sagt der in Düsseldorf berufstätige Verkaufsleiter: „Ich denke, dass ich nach der Winterpause wieder fit bin.“

Der Fehlstart seiner Mannschaft habe nicht unbedingt etwas zu sagen. „Erst nach zehn Spielen ergibt sich ein klareres Bild,“ meint der Stürmer. „Wenn man dann immer noch ganz unten steht, wird es schwer, aus dem Abstiegssumpf wieder herauszukommen.“ Noch befinde sich ein Teil seiner Mannschaft im Findungsprozess, noch habe sie nicht restlos überzeugt. Vor allem die jungen Spieler seien noch dabei, sich an die Liga zu gewöhnen.

Ob es für den SSV Sand schon am Sonntag zum ersehnten Punkt oder Sieg reichen wird? „Die Rothosen haben den größeren Druck“, sagt Klitsch. „Ihr Ziel ist ein ganz anderes. Die 03er haben einen Spitzenplatz vor Augen, für uns geht es um den Klassenerhalt.“

Was der Routinier seinem Team mit auf den Weg gibt? „Wir müssen von der ersten Sekunde an hellwach sein und taktisch sehr diszipliniert spielen“, gibt er als Marschroute vor und fügt noch an: „Wichtig ist auch ein gesundes Umschaltspiel.“ (Joachim Hofmeister)