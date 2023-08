Nächstes Remis für den SV Espenau

Von: Ralf Heere

Teilen

Tobias Mirwald © Raphael Wieloch

Hohenkirchen – Zweites Unentschieden für Neuling SV Espenau in der Fußball-Gruppenliga. Gegen den TSV Heiligenrode gab es ein 2:2 (2:1) – und wieder führten die Chrupek-Schützlinge.

Optimal startete der SV in die Partie. Die Abwehrspieler der Gäste hatten noch gar nicht ihre Positionen eingenommen, da haute Tobias Mirwald einen Fernschuss raus, der in der ersten Minute das 1:0 bescherte. Heiligenrode nahm das Zepter in die Hand, aber die Espenauer kamen immer wieder gefährlich nach vorne.

Eine Unachtsamkeit in der SV-Abwehr bescherte Christian Rümenap (39.) freie Bahn zum 1:1-Ausgleich. Noch im ersten Durchgang wurde Sandrock im Strafraum gefoult, Nico Weller erzielte die erneute Führung – und die hielt bis zur 65. Minute. Wieder war es Rümenap, der einen Gegenangriff zum 2:2 vollendete. Das Remis konnte der SV dann „über die Zeit retten“, so Pressesprecher Peter Sandrock. (Ralf Heere)