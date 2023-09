Nächstes Topteam für Calden/Meimbressen

Von: Michael Wepler

Gelb-Rot gesperrt: Calden/Meimbressens Kapitän Lukas Holst (rechts) wird gegen die Junglöwen fehlen. © Raphael Wieloch

Calden – Erneut mit einem Aufstiegsfavoriten in der Fußball-Gruppenliga bekommt es die SG Calden/Meimbressen zu tun, wenn sie am Sonntag (15 Uhr) auf dem Rasenplatz am Auestadion beim KSV Hessen Kassel II gastiert. Zu diesem Spiel gibt es folgende Fragen:

Wie ist die Ausgangslage?

Calden/Meimbressen hat nach zwei Siegen gegen Vollmarshausen und in Wolfsanger und drei Niederlagen sechs Punkte auf dem Konto. Dabei war sicherlich das 1:3 gegen den Neuling Espenau nicht eingeplant, während die Niederlage gegen den Spitzenreiter Hombressen/Udenhausen zu erwarten war. Fünf Siege aus fünf Spielen hat die Löwenreserve auf dem Konto. Das Torverhältnis von 21:2 kann sich ebenfalls sehen lassen. Es reicht jedoch nicht für die Tabellenführung, weil Hombressen/Udenhausen ein Tor mehr geschossen hat.

Wie hat die SG die letzte Niederlage verkraftet?

Für SG-Trainer Altan Ersoy war diese Niederlage kein Rückschlag: „Wir sind momentan durch unsere Personallage in einer schwierigen Situation. Zunächst waren es die Urlauber und jetzt sind es einige Verletzte. Wir müssen durch diese schwierige Phase durch und dann werden auch die Ergebnisse wieder kommen. Dennoch hatten wir gegen Hombressen/Udenhausen mehrfach die Chance das Spiel zu gewinnen.“

Wie will SG-Trainer Altan Ersoy das Spiel beim Favoriten angehen?

„Es macht Spaß, gegen den KSV zu spielen“, blickt Ersoy dem Spiel beim Tabellenzweiten mit Vorfreude entgegen. Auch wenn der KSV als Favorit ins Spiel gehen wird, werden wir versuchen auf Sieg zu spielen.“

Wen schätzt Ersoy stärker ein? Hombressen/Udenhausen oder Hessen Kassel II?

„Hombressen/Udenhausen hat vier, fünf Granaten im Kader, aber ich sehe den KSV insgesamt stärker aufgestellt. Die sind auf jeder Position gut besetzt und haben auch eine starke Ersatzbank. In der Vorsaison hätte diese Mannschaft den Aufstieg in die Verbandsliga verdient gehabt.“

Wie ist die Personallage bei der SG?

Neben den verletzten Noah Bojic und Jason Fynn Busch wird auch noch Kapitän Lukas Holst nach seiner Ampelkarte im letzten Spiel in der Nachspielzeit ausfallen.

Wie endeten die letzten Spiele beider Mannschaften?

Die Bilanz gegen den Favoriten ist gar nicht so schlecht. Zwar ging das Hinspiel der Vorsaison auf dem heimischen Kaiserplatz mit 2:4 verloren, doch im Rückspiel erreichte die Spielgemeinschaft ein 2:2-Unentschieden. Den letzten Sieg gab es vor etwas mehr als vier Jahren. Damals setzte sich Calden/Meimbressen mit einem 3:1-Sieg durch. (Michael Wepler)