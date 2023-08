Neue Saison, gleiche Sorgen

Von: Michael Wepler

Teilen

Geht in sein siebtes Jahr als Trainer: Trainer Patrick Fraahs weilte zuletzt im Urlaub und wurde von Janik Ziegler vertreten. © Artur Schöneburg

Reinhardshagen – Der Glaube an das verflixte siebte Jahr in Beziehungen ist bei vielen Menschen fest verankert, obwohl es statistisch gar nicht belegt ist. Für Patrick Fraahs, den Trainer des Fußball-Gruppenligisten SG Reinhardshagen, beginnt mit dem Spiel seiner SG am Sonntag (15 Uhr) in Vaake gegen den GSV Eintracht Baunatal bereits sein siebtes Jahr als Übungsleiter. Wird es ein verflixtes siebtes Jahr für ihn in der Wesergemeinde?

Als langjähriger Spieler der SG übernahm der 36-jährige 2017 das Traineramt beim damaligen Kreisoberligisten und landete auf dem achten Platz. Knapp drei Jahre später gelang der Aufstieg in die Gruppenliga, und in den danach folgenden Spielzeiten schaffte er es als Trainer mit seiner Mannschaft jeweils die Liga zu halten. Dabei musste er in den letzten beiden Spielzeiten jeweils bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen.

Das soll in dieser Saison nicht wieder passieren. Mit Janik Ziegler konnten sich die Reinhardshäger namhaft verstärken. Das 24-jährige Eigengewächs ist nach Stationen in der Nachwuchsmannschaft von Hannover 96 sowie von Hessen Kassel und dem OSC Vellmar an die Weser zurückgekehrt, um die Mannschaft sportlich im zentralen Mittelfeld zu verstärken und als Co-Trainer erste Trainererfahrungen zu sammeln.

Für den im Urlaub weilenden Fraahs übernahm Ziegler die Trainingsleitung und die Vorbereitung auf das erste Spiel. Die Voraussetzungen sind dabei eher ungünstig, denn gegen die in der Vorsaison erst in der Relegation am Aufstieg in die Verbandsliga gescheiterten Großenritter plagen ihn einige Personalsorgen, die man noch aus der Vorsaison kennt: „Ich habe mehrere verletzte und kranke Spieler. Dennoch ist die Vorfreude auf das Spiel groß. Wir werden versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Am ersten und letzten Spieltag gibt es des Öfteren verrückte Ergebnisse.“

Die Eintracht, die ihre Generalprobe gegen den Nachwuchs von Hessen Kassel mit 6:3 gewann, zählt Ziegler zu einem ganz heißen Aufstiegsfavoriten: „Eintracht Baunatal hat nicht nur Antonio Bravo-Sanchez, sondern ist über alle Mannschaftsteile sehr konstant besetzt.“ Die SG hat in diesem Spiel nur wenig zu verlieren. (Michael Wepler)