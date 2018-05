Neun Tore fielen in Schöneberg

schöneberg. In einer begeisternden Partie der Fußball-Kreisliga A unterlag der TSV Schöneberg dem TSV Deisel mit 4:5 (3:3).

Die Gastgeber legten stürmisch los auf ihrer „Burg“. Thomas Berschauer traf in der zweiten Minute zum 1:0, nur 120 Sekunden später verlängerte Roland Bakin eine Flanke per Kopf zum 2:0. Mit einem knallharten Volleyschuss verkürzte Tim Ebenhoch auf 1:2 (9.). Selbes Schema wie beim 2:0 für Schöneberg. Flanke auf Bakin, der zum 3:1 (19.) einköpfte. Auf der anderen Seite flankte Ebenhoch auf Marco Stübener, der zum 3:2 (25.) traf. Kurz vor der Pause das 3:3 (45.) durch Michel Stübener. Die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit stand Schönebergs Schlussmann Jan-Eike Georges im Blickpunkt, als er dreimal einen Gegentreffer mit glänzenden Paraden verhinderte. Beim 3:4 (48.) von Michel Stübener war Georges erst im Nachschuss geschlagen. Mit seinem dritten Tor erhöhte Michel Stübener auf 5:3 (78.), ehe Maximilan Schäfer (85.) per Handelfmeter nochmal verkürzte. (zyh)