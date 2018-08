Neutze lässt Calden/M. II jubeln

Kuriosum in der Fußball-Kreisliga A. Allle vier Mannschaften, die gestern Abend gewannen, feierten jeweils ihren zweiten Saisonsieg und setzten sich dementsprechend natürlich in der oberen Tabellenhälfte fest. Besonders überzeugend waren die Erfolge von Diemeltal 08 (4:1 gegen Immenhausen II) und Weser/Diemel (4:0 gegen Riede). Zwei Partien endeten 1:0, einmal für Calden/Meimbressen II gegen Schöneberg und ebenso für Aufsteiger Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II beim bisherigen Tabellendritten SV Espenau.

SG Calden/Meimbressen II - TSV Schöneberg 1:0 (1:0).Nach zwölf Minuten war schon das Wichtigste der Partie passiert, nämlich der Siegtreffer für die SG Calden/Meimbressen II. Vorausgegangen war eine Rettungstat eines Schönebergers Abwehrspieler in Handballermanier. Denn Meimbressens Abteilungsleiter Sven Rudolph berichtete, dass der Ball auf der Torlinie gefangen wurde. Folgerichtig ein Strafstoß für die Heimelf, aber der Gästespieler hatte Glück, dass er vom Unparteiischen Michael Brand nur die Gelbe Karte zu sehen bekam.

Jedenfalls bestimmte die Mackewitz-Elf danach die Partie, aber war viel zu hastig vor dem Tor der Gäste. Eine richtige Torchance hatte der TSV und die machte Philip Domke im SG-Tor gekonnt zunichte, sonst hätten die Schöneberger auch noch unverdienterweise einen Punkt mitgenommen, meinte Rudolph. In der Schlussminute sah Markus Berndt (SG II) die Ampelkarte.

SG Diemeltal 08 - TSV Immenhausen II 4:1 (2:0). Als spielerisch genau so gut wie die diesmal wieder überzeugende 08er-Mannschaft sah SG-Pressewart Friedrich Wiegand die Kreisoberligareserve an. „Doch diesmal waren unsere Stürmer wieder gallig vor dem Tor“, fügte Wiegand hinzu. Er notierte nach 17 Minuten durch einen sehenswerten Freistoß von Jan Rothschild das 1:0. Nach 36 Minuten erhöhte Nicola Nölle auf 2:0. Nölle verdrehte dann die Zahlen und machte in der 63. Minute das 3:0, die Partie war gelaufen und auch insgesamt in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf so einem hohen Niveau. Das 3:1 (76.) durch Arne Schröder hatten die Grün/Weißen aber allemal verdient. Vielleicht etwas zu hoch dann der 4:1-Sieg der Diemeltaler, den Steffen Rothschild nach 86 Minuten sicher stellte. Besonders im ersten Durchgang war die TSV-Reserve doch einige Male gefährlich vor dem gut aufgelegten SG-Keeper Daniel Knauf aufgetaucht.

SG Weser/Diemel - SV Riede 4:0 (2:0).Zunächst eine ausgeglichene Partie, die sich aber im Laufe der Zeit immer mehr zu den Vereinigten neigte, der SV hatte im ersten Durchgang auch seine Torchancen, aber nach der Pause kam von Albrecht und Co. nicht mehr so viel.

Der Absteiger brauchte einen Standard zur Führung. Per Foulelfmeter traf Jan Baruschka zum 1:0 in der 31. Minute. Nach einer gelungenen und sehenswerten Kombination, an dessen Ende Dustin Genz zur Stelle war, gelang der SG vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff der 2:0-Pausenstand.

Erstes Tor der zweiten Halbzeit für Weser/Diemel wieder durch einen Standard, Dennis Sonntag zirkelte einen Freistoß in den Kasten der Gäste zum 3:0 (51.). Alle zehn Minuten ein Tor, so hätte es nach dem Geschmack der SG-Anhänger weitergehen können, doch dafür waren die Gelb/Schwarzen doch zu stark und hielten weiterhin dagegen. Nur noch einmal fand das Team von Trainer Pascal Bunzenthal eine Lücke. Das war sieben Minuten vor dem Ende durch Joey Maihack. Die Vereinigten orientieren sich weitern nach oben, der SV wartet noch auf den ersten Sieg.

SV Espenau - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II 0:1 (0:0). „Ganz schnell abhaken und nicht lange darüber nachdenken“, dass empfiehlt Espenaus Pressewart Bernd Sonneborn den Spielern von Trainer Jörg Brachmann. Unerklärlicherweise lief beim SVE, nach dem er am Sonntag den Liga-Favoriten SG Schauenburg II am Rande einer Niederlage hatte, diesmal gar nichts zusammen. Sonneborn sah eine schwache A-Liga-Partie und hatte gar keine Notizen über Torchancen in seinem Block. Eine gab es dann doch Mitte der zweiten Halbzeit und die nutzte die SG-Reserve eiskalt aus. Die Ecke links unten hatte sich Gästespieler Max Flöter ausgesucht und per Flachschuss auch erfolgreich angesteuert. Es stand 0:1 und das konnten die Platzherren nicht mehr drehen.

Dafür gab es aber auch ein Kompliment in Richtung Gegner, der Aufsteiger habe so kompakt gestanden, dass die Espenauer diesmal zu keiner ernsthaften Torchance kamen.

Seinen Frust lud SV-Akteur Fabian Stenzel in der Schlussphase mit Meckern ab und sah dafür die Ampelkarte. (zyh)