Neuzugang trifft bei Debüt

Von: Joachim Hofmeister

Lagen sich jubelnd in den Armen: Tom Siebert und Trainer Valentin Plavcic. Hinten Tom Herting. Der Verteidiger wurde in der 90. Minute für den Torschützen eingewechselt. © Joachim Hofmeister

Wolfhagen – Mit neuem Personal hat der FSV Wolfhagen sein Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga gewonnen. Der Aufsteiger besiegte den Aufstiegsaspiranten SG Bad Soden mit 3:2 (1:0). Für die Sprudelstädter war es die erste Saisonniederlage.

In der Anfangself der Gastgeber stand Tom Siebert. Die Wolfhager hatten kurz vor Ablauf der Wechselfrist zugeschlagen und den Offensivspieler vom Hessenligisten KSV Baunatal verpflichtet.

Der 25-Jährige fügte sich schnell in das FSV-Spiel ein und hatte nach 15 Minuten eine gute Einschussmöglichkeit. Der flinke Angreifer setzte sich nach einem Diagonalpass von Maurice Deiß gegen seinen Bewacher durch, scheiterte aber am SG-Schlussmann Marco Aulbach. Es war nicht die erste Chance der Gastgeber. Schon in der zweiten Minute hämmerte Rolf Sattorov den Ball aus der Nahdistanz an die Unterlatte des Bad Sodener Tores.

Die Gäste taten sich zunächst schwer gegen leidenschaftlich kämpfte Wolfhager, die Mannschaft von Trainer Valentin Plavcic zeigte wenig Respekt vor dem Tabellenführer. Einzig Mirza Kovac überraschte Torhüter Moritz Schunke, als er den Ball bei einer Direktabnahme ans Wolfhager Außennetz spitzelte (23.).

Kurz vor der Pause fiel die nicht unverdiente Führung. Tjarde Bandowski wurde beim Kampf um den Ball von Mert Sinan Pekesen im Strafraum am Trikot festgehalten. Den Strafstoß verwandelte Rolf Sattorov zur Freude der 350 FSV-Anhänger sicher zum 1:0 (45+3.).

SG-Trainer Lars Schmidt war mit der Entscheidung nicht einverstanden und beschwerte sich beim Unparteiischen Tobias Lecke. Der Gilfershäuser schickte ihn auf die Tribüne. „Ich habe mich dazu hinreißen lassen, mich zu echauffieren. Das war das erste Mal , dass ich eine rote Karte gesehen habe. Ich habe keine Notwendigkeit gesehen, in dieser Szene einen Elfmeter zu geben“, so Schmidt, der sich nach der Partie beim Schiedsrichter entschuldigte.

Auch nach dem Seitenwechsel hielt der Aufsteiger munter mit. Bad Soden zeigte zwar die reifere Spielanlage, doch der FSV kämpfte. Und erspielte sich weitere Chancen. Hatte Bandowski zunächst Pech mit einem Kopfball (55.), erhöhte Neuverpflichtung Siebert nach einem Doppelpass mit Sattorov auf 2:0 (63.).

Der 25-Jährige bezeichnete sein Startelf-Debüt als „perfekten Einstand“. Siebert umarmte seinen Coach nach seiner Auswechslung in der 90. Minute und sagte: „Ich habe mich sehr gefreut, dass mir der Trainer das Vertrauen geschenkt hat und ich von Beginn an ran durfte.“

Zu diesem Zeitpunkt stand es 3:1. Lukas Ehlert hatte die Gäste mit einem wuchtigen Schuss aus 20 Metern herangebracht (67.). Für das dritte FSV-Tor sorgte Bandowski nach einer feinen Einzelleistung von Sattorov (79.).

Den Schlusspunkt unter eine durchweg interessante Partie setzte Ehlert mit einem Freistoßtreffer in der Nachspielzeit (90+3). (Joachim Hofmeister)