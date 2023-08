Lorenzoni doppelt erfolgreich

Hombressen/Udenhausen zeigt Wanfried bei 5:0 Grenzen auf

Wanfried – „Das hat Lust auf mehr gemacht.“ Mit diesen Worten umschrieb Alexander Stoyhe den 5:0 (2:0)-Auftaktsieg der Fußballer der SG Hombressen/Udenhausen bei Gruppenliga-Aufsteiger VfL Wanfried. Dabei traf der neue Spielertrainer der Spielgemeinschaft, Nicolai Lorenzoni, gleich doppelt.

„Wir hätten uns in der ersten Halbzeit noch mehr zutrauen können“, so Stoyhe, der sich natürlich trotzdem über die zwei Treffer in der ersten Halbzeit freute. Zunächst durfte der Sportliche Leiter der SG über eine punktgenaue Flanke von Jonas Hampe staunen, die Angreifer Dominik Lohne zur Führung verwertete (5.).

Noch vor der Pause glänzte Lohne als Vorbereiter, als er Lorenzoni mit einem Steckpass bediente und dieser auf 2:0 stellte (36.). „Dass nach vorne bei uns die Post abgeht, wussten wir. Aber heute waren so viele gelungene Spielzüge dabei, das hat mir sehr gut gefallen“, so Stoyhe, der sich nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel über das dritte Tor freuen durfte – Jonas Hampe traf (49.).

Spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Wanfrieds Martin Börner (59.) stand der Sieger der Partie fest. Allerdings war die SG noch torhungrig. Oliver Speer reihte sich mit seinem Treffer zum 4:0 in die Torschützenliste ein (74.), ehe Lorenzoni das letzte Wort hatte und nach einer Balleroberung auf 5:0 stellte (78.). „Wir haben offensiv gut gespielt und hinten nicht anbrennen lassen,“ so Stoyhes Fazit. (Raphael Wieloch)