Niederlage beim Nachbarn

Das mit Spannung erwartete Derby beim HSC Zierenberg hat die HSG Ahnatal/Calden mit 27:30 verloren.

Auch die SHG Hofgeismar/Grebenstein verlor bei Fuldatal/Wolfsanger II. Erfolgreich war dagegen die HSG Reinhardswald zu Hause gegen den SVH Kassel.

Keine Ruhe im Spiel

Fuldatal/Wolfsanger II - Hofgeismar/Grebenstein 33:28 (15:14). Ein Spiegelbild des bisherigen Saisonverlaufs war die Niederlage der SHG bei Fuldatal/Wolfsanger II. Erneut fehlten einige Stammspieler, aber die Gastgeber waren noch stärker ersatzgeschwächt. Trotz eines guten Starts mit einer 5:1-Führung bekamen die Gäste keine Stabilität in ihre Aktionen. So konnten die Gastgeber beim Stand von 2:5 und Unterzahl auf 5:6 verkürzen. Bei der SHG häuften sich die technischen Fehler und Fehlwürfe. Dennoch lag sie drei Minuten vor der Pause durch Maic Fehling mit 12:11 vorn. Die auch nicht überzeugende HSG-Zweite konnte diesen Rückstand zur Pause in ein knappes 15:14 umwandeln und sich zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 19:15 absetzen. Zwar brachte Steffen Ole Georges die SHG wieder auf ein Tor heran, doch insgesamt war im Angriffsspiel keine Besserung zu sehen. Dazu zeigte sich die Defensive löchriger, so dass sich die Gastgeber in der Schlussphase entscheidend absetzen konnten.

Hofgeismar/Grebenstein: Brand, Erdmann - Göttlicher (1), Georges (6), Schwarz, Schröder, Kurth (1), Köster (1), Kramski (5/2), M. Fehling (4), Svank (3), Gerhold (4/1), Melzer (3).

Immer zurückgelegen

Zierenberg - Ahnatal/Calden 30:27 (15:12). Der HSC hat das Derby gegen Ahnatal/Calden gewonnen und den Nachbarn in der Tabelle als neuer Vierter überholt. Allerdings hat die HSG schon eine Woche später im Rückspiel die Chance, diese Niederlage wettzumachen. Rechtzeitig zum Derby kehrten beim HSC die zuletzt fehlenden Jens Rudolph, Jesper Stiegenroth, Marcel Kunz und Benjamin Rode zurück. Auch der zuletzt verletzt ausgeschiedene Kevin Schnitzer konnte mitwirken. Bei den Gästen kehrten Torhüter Marcel Ledderhose und Kai Sommerlade zurück, dafür war Stefan Hermenau nur Trainer. Gegenüber der Pleite in Zwehren waren die Zierenberger nicht wiederzuerkennen und setzten sich gleich über 4:1 auf 7:2 ab. Der Abwehr gelang es gut, die Kreise der starken HSG-Achse Daniel Pächer/Kai Sommerlade einzuschränken. Mitte der ersten Hälfte kam die HSG aber besser ins Spiel. Sebastian Stiegel, Pächer und Lars Most verkürzten auf 9:7 und wenig später gelang Pächer der 11:10-Anschlusstreffer. Bis zur Pause legten die Gastgeber aber wieder drei Tore vor. Auch in der zweiten Halbzeit erwischte der HSC den besseren Start und erhöhe auf 20:15. Dieser Vorsprung konnte bis zum 24:19 gehalten werden. Der HSG gelang es nicht, dichter als auf drei Tore heranzukommen. Spätestens mit dem Tor von Rode zum 29:25 anderthalb Minuten vor Schluss war die Entscheidung gefallen. Ahnatal/Calden:Ledderhose, Krümmel - Pächer (7), Dietzsch (2), Most (4/2), Schuldes, Sommerlade (4), Endtricht, Bier (2), Brücker (1), Stiegel (4/1), Sostmann (3).

HSG in Torlaune

Reinhardswald - SVH Kassel 42:37. Ein munteres Torewerfen mit insgesamt 79 Toren gab es für die Zuschauer in der Trendelburger Sporthalle beim 42:37-Sieg der HSG Reinhardswald gegen den SVH Kassel zu sehen. Damit revanchierten sich die Reinhardswälder für die knappe 31:32-Hinspielniederlage. zmw