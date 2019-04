Niederlage im Kellerduell

Die SHG Hofgeismar/Grebenstein hat das Kellerduell bei Fuldatal/Wolfsanger verloren, bleibt aber Vorletzte, weil Wesertal II gegen Waldau II ebenso gewinnen konnte wie Reinhardswald gegen Wilhelmshöhe.

Wesertal II - Waldau II 24:21 (12:11). Einen glanzlosen 24:21-Heimerfolg feierte die HSG Wesertal II über das Schlusslicht Tuspo Waldau II. Die Gastgeberinnen starteten mit gut herausgespielten Chancen und führten mit 5:1. Dieser gute Start tat ihnen aber nicht gut. Sie schienen sich zu sicher zu fühlen, was Waldau zum Ausgleich nutzte. Nach dem 9:7 gab es einen weiteren Bruch im Spiel, als die bis dahin auf Linksaußen und in der Mitte überzeugende Charlotte Schilke verletzt ausschied. Mit einem knappen 12:11 rettete sich die HSG-Zweite in die Pause.

Mit mehr Biss und Willen ging es in die zweite Hälfte. Clara Przyludzki drehte nun auf, spielte ihre Schnelligkeit aus und trug entscheidend dazu bei, dass die Führungen auf 17:12 und 19:13 ausgebaut wurden. Waldau II konnte zwar noch einmal bis auf 21:19 verkürzen, doch konnten Alicia Fülling, Linda Meth und Lina Jakob jeweils nachlegen.

Wesertal II: Hennecke - C. Schilke (3), Cohaus, Jakob (2), P. Schilke (3), C. Przyludzki (10), Betker, Eckert, Borchert, Fülling (1), K. Köster, Meth (5/2).

Reinhardswald - Wilhelmshöhe 31:20 (21:9). Eine klare Angelegenheit war das Spiel für die HSG Reinhardswald gegen die TSG Wilhelmshöhe. Den Grundstein hierfür legte der Tabellendritte durch eine starke erste Hälfte. Nur bis zum 3:2 konnten die Gäste mithalten. Danach fanden sie kein Mittel mehr gegen die sehr stabile Abwehr und die Torhüterinnen der HSG.

Mit schnellen Spielzügen überrannten die Reinhardswälderinnen die TSG und setzten sich von 6:2 über 14:5 und 17:6 bis auf 21:9 zur Pause ab. Auch in der zweiten Halbzeit dominierten zunächst die Gastgeberinnen, die durch Pia Kompa, Annika Seitz, Katharina Dippel und Sarah-Isabella Löber bis auf 25:9 wegzogen. Danach ließen es die Gastgeberinnen etwas ruhiger angehen und probierten einige Dinge aus. Das nutzten die Wilhelmshöherinnen und konnten in den restlichen 24 Minuten den Rückstand auf zwölf Tore verringern.

Reinhardswald:Hanses, Seifert - Dippel (2), Krause (4), Chudigiewitsch, Grohmann, Hertkorn, A. Seitz (6), C. Seitz (3), Heuer (1/1), Kompa (3), Löber (12).

Fuldatal/Wolfsanger - Hofgeismar/Grebenstein 21:15 (12:7).Die SHG Hofgeismar/Grebenstein hat das Spiel beim Drittletzten HSG Fuldatal/Wolfsanger letztlich klar mit 15:21 verloren. Es war ein Spiel, in dem zunächst die Abwehrreihen dominierten. So dauerte es bis zur sechsten Minute, ehe das erste Tor für die Gastgeberinnen fiel. Die SHG fand vorne keine Lücken, bewegte sich zu wenig und brauchte bis zur 15. Minute, ehe Sandra Stollfuß der erste Treffer zum 4:1 gelang. Zufriedenstellend war die Abwehrleistung. Die Blockarbeit funktionierte, doch das Angriffsspiel blieb die Schwachstelle, sodass Fuldatal/Wolfsanger auf 10:5 erhöhte und mit dem Vorsprung von fünf Toren in die Pause ging. Deutlich besser starteten die Gäste in die zweite Halbzeit. Dreimal Kathrin Enders und einmal Annika Rehrmann schafften den 12:11-Anschluss. Die Gastgeberinnen nahmen danach eine Auszeit, die einen weiteren Bruch im Spiel der Gäste zur Folge hatte.

Hektik und zu viele technische Fehler führten dazu, dass die HSG ihren Vorsprung bis zur 44. Minute auf fünf Tore ausbaute und bis zum Ende noch auf sechs Tore wegzog.

SHG:Mander, Heimberg - Rehrmann (1), Eckhardt, Rühl, Rietschel (3), Schönhals, Göttlicher (2), Stollfuß (5/2), Klapp, Enders (3/2), Hübner, Grede (1), Fehling. zmw