Niederlage in der Nachspielzeit

Dörnberg – . Durch einen Treffer von Tobias Rühlmann in der vierten Minute der Nachspielzeit musste sich der Fußball-Verbandsligist FSV Dörnberg der TSG Sandershausen noch mit 2:3 (2:0) geschlagen geben.

Hierzu der Schnellcheck:

Ist das Ergebnis gerecht?

Mindestens einen Punkt hätte der FSV Dörnberg, der lange Zeit auf der Siegerstraße schien, verdient gehabt. Nicht nur aufgrund der vergebenen 2:0-Führung war diese Niederlage für den FSV maximal ärgerlich, denn die Gastgeber fühlten sich nach einer Gelb-Roten Karte gegen Fabrice Hansch und einer Roten Karte für Dominik Richter vom Schiedsrichter benachteiligt (60.,90.).

Wie verlief die erste Halbzeit?

Sie war ganz nach dem Geschmack der Dörnberger, die gleich in der zweiten Minute in Führung gingen. Kevin Richter hatte im Mittelfeld den Ball erobert und Pascal Kemper drang in den Strafraum ein und schob den Ball am heraus eilenden TSG-Torhüter Maik de Coster vorbei in die linke Ecke. Kemper war auch für das zweite Tor verantwortlich, als er einen Freistoß fast von der Ecke auf den kurzen Pfosten schlug und der Ball leicht abgefälscht im Tor landete (21.). Die Gäste waren zwar optisch leicht überlegen, konnten sich aber keine zwingenden Chancen herausspielen.

Ging es nach der Pause so weiter?

Es lief zunächst ähnlich weiter, ehe Hansch die Ampelkarte sah. David Altschmied hatte danach eine Kopfballchance, doch FSV-Torhüter Dominik Zeiger war auf dem Posten (64.). Im Gegenzug verpasste nach einem Konter über Kemper Kevin Richter nur knapp dessen Hereingabe. Ärgerlich war der 1:2-Anschlusstreffer durch einen Freistoßtreffer von Sascha Hebold, bei dem die FSV-Mauer hochsprang (73.).

Konnte der FSV den knappen Vorsprung über die Zeit retten?

Bis zur 87. Minute sah es danach aus, bevor Bruno Luis aus 20 Metern das 2:2 erzielte. Bitter und klar überzogen war die glatt Rote Karte gegen den eingewechselten Dominik Richter. Die nun zweifache Überzahl nutzte schließlich Rühlmann nach einer Ecke mit der letzten Aktion des Spiels zum Siegtreffer.

Was sagen die Trainer?

FSV-Coach Ralf Wetzstein sah seine Elf „klar benachteiligt. Schon der erste Platzverweis war hart, beim zweiten Platzverweis hat Dominik Richter den Ball gespielt. Auch sonst wurde am Ende fast alles gegen uns gepfiffen.“ Sein Gegenüber Friedhelm Janusch meinte: „Meine Mannschaft hat Moral gezeigt. Natürlich haben uns die Platzverweise in die Karten gespielt.“