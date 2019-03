Nur in Oberlistingen gab es Fußball

Fast alle Spiele in den Krisligen wurden abgesagt

+ Abgewehrt: Hier kommt der Oberelsunger Jonas Grede (rechts) vor Maximilian Fritze von Wettesingen/B./O. II an den Ball und kann retten. An der Niederlage änderte dies nichts. Foto: Michl

Hofgeismar/Wolfhagen – Nur ein Spiel wurde in den heimischen Fußball-Kreisligen gestern ausgetragen. In der Kreisoberliga, Kreisliga B und C gab es erneut den Komplettausfall.