Oberelsungen beim Derby in Zierenberg

Gemeinsamkeit: Zierenberg, hier Kapitän Ante Grgic (links) und Carlsdorf, hier Tobias Kunze, haben eines gemein – beide haben Heimspiele. Der Spitzenreiter will Punkte, um die Tabellenführung zu verteidigen, Carlsdorf will hingegen den ersten Heimsieg. Foto: Michl/nh

Hofgeismar/Wolfhagen. Nur fünf Partien werden am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga ausgetragen. Am meisten Emotionen wird es wohl in Zierenberg geben, wo der Tabellenführer den Nachbarn Oberelsungen empfängt. Carlsdorf versucht gegen Balhorn den Weg aus der Krise zu finden. Erst um 16 Uhr (in Hoof) wird das Verfolgerduell gegen Weidelsburg angepfiffen, die anderen Spiele sind um 15 Uhr.

TSV Zierenberg - FC Oberelsungen (Vorsaison 1:2, 6:0).Es war erst im April diesen Jahres, als der FCO den Nachbarn aus dem Warmetal mit einem 2:1 schockte. Dies gilt als Warnung für den TSV, ebenso wie der 2:0-Erfolg des FC am letzten Sonntag gegen Elbetal. Ansonsten dürfen die Tabellenführer mit breiter Brust in dieses Duell gehen, mit vier Siegen in Folge im Gepäck, drei davon auswärts. Jetzt muss der TSV einfach beweisen, dass die Ausrutscher der Vergangenheit angehören. Aber einfacher hat es der FCO schon, denn die Punkte für den Klassenerhalt hat er gegen andere Gegner eingeplant.

SSV Sand II - TSV Immenhausen (-). Die Immenhäuser stehen mit in der Spitzengruppe und trotz des Remis daheim gegen Weidelsburg dürfte die TSV ein gehöriges Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden. Wenn sie jedoch bei der U23 des SSV nicht gewinnen, ist ihre gute Ausgangsposition mit einem Spiel weniger als Tabellenführer Zierenberg möglicherweise erst einmal aufgebraucht. Die Sander sind noch nicht so recht einzuschätzen, aber sicher mit dem zehnten Rang nicht ganz zufrieden. Sie werden alles in diese Partie werfen, um nicht im Mittelmaß zu verharren.

SG Reinhardshagen - TSV Ersen (3:0, 2:1). Erst 0:4, dann 7:0, so richtig beständig sind die Weservereinigten noch nicht. Aber als Tabellenvierter steht die SG besser da als um dieses Zeit im letzten Jahr. Der TSV Ersen steht nur einen Punkt hinter der SG, er muss beweisen, dass er die Schlappe gegen Zierenberg wegstecken kann. Aber er muss sich auch wieder einer starken Offensive des Gegners erwehren, dafür sprechen die 21 Treffer der Gastgeber. Zweimal hat der TSV in diesem Jahr schon gegen die SGR die Segel streichen müssen, es droht eine Abwärtsspirale für die Überraschungsmannschaft der ersten Wochen.

SG Schauenburg - FSG Weidelsburg (-).Die SG weiß was sie hier erwartet, wer in Immenhausen punktet, kommt auch mit Selbstbewusstsein in das zweite Duell in Folge gegen einen Absteiger, der aber bei der Vergabe der vorderen Plätze auf alle Fälle dazu gezählt werden muss. Erst einmal konnten die Lila/Weißen bezwungen werden. Die FSG kam nach anfänglichen Problemen immer besser in Form. Einen Punkt trauen sie sich auch diesmal zu.

TSV Carlsdorf - SV Balhorn (0:2, 0:10).In diese Partie muss das sieglose Schlusslicht schon mit dem Mut der Verzweiflung gehen. Seit sieben Jahren hat der TSV gegen die Distelberger nicht mehr gewonnen und aus den letzten fünf Spielen lautet die niederschmetternde Tordifferenz 1:28. Aber gerade dann, wenn es niemand dem Underdog zutraut kam es zu den Überraschungen. Die Hauptprobleme scheinen bei den Gelb/Schwarzen in der Offensive zu liegen. Endlich einmal eiskalt vollstrecken, das wünscht sich TSV-Coach Philipp Könemann. Sein Gegenüber Christopher Kurz ist noch auf der Suche nach der Konstanz beim Vizemeister. Überheblich braucht der SV die Partie beim Schlusslicht als Tabellenneunter nicht anzugehen. Einen weiteren Sieg zu erarbeiten und den Anschluss nach oben nicht zu verlieren, steht erst einmal im Vordergrund beim SVB. (zyh)