Ohne Zugriff keine Punkte

Von: Michael Wepler

Teilen

Bedient: Trotz seiner acht Tore ging die HSG Wesertal mit Til Schräder in Lohfelden leer aus. © Raphael Wieloch

Lohfelden – 72 Tore waren beim 38:34-Hinspielsieg des Handball-Landesligisten HSG Wesertal gegen die HSG Lohfelden/Vollmarshausen gefallen. 72 Tore fielen auch beim Rückspiel in der Sporthalle der Gesamtschule Söhre in Lohfelden. Zum Leidwesen der Wesertaler mussten sie sich diesmal mit 35:37 (15:17) geschlagen geben. Damit endete ausgerechnet beim bereits feststehenden Absteiger die tolle Serie des Tabellensiebten von vier Siegen in Folge vor den Osterferien.

Nach dem Spiel zeigte sich Wesertals Trainer Frank Rossel von seiner Mannschaft, der die Pause wohl nicht so gut bekommen ist, enttäuscht: „Wir haben zu viele Gegentore kassiert, keinen richtigen Zugriff in der Abwehr gehabt und die Torhüter haben auch kaum eine Hand an den Ball bekommen. Lohfelden konnte uns immer wieder ausspielen.“

Dabei hatte das Spiel durchaus vielversprechend begonnen, als Julian Brunst und Til Schräder die ersten Tore des Spiels warfen. Danach drehten die Hausherren den Rückstand und gingen mit einem Tor in Führung, ehe die Wesertaler eine 7:5-Führung herauswarfen und diesen Vorsprung bis zum 13:11 hielten. Lohfelden nutzte eine Zeitstrafe, um mit 15:13 in Führung zu gehen. Rossel nahm eine Auszeit, doch besser wurde es danach nicht und die Gäste gingen mit einem Rückstand von zwei Toren in die Pause.

Zwar erzielte Wesertal nach der Pause das erste Tor durch Philipp Simon, doch danach setzten sich die Hausherren über 23:19 bis auf 27:21 ab. Besser wurde es bei den Gästen nach dem zweiten Torwartwechsel. Ben Wolf konnte den einen oder anderen Ball parieren und Wesertal holte Tor um Tor auf. In der 51. Minute sorgte Franco Rossel mal wieder für eine Führung und nach dem 33:31 durch Moritz Arnold in der 54. Minute schien der Siebte die Partie wie schon im Hinspiel zu seinen Gunsten zu drehen.

Zu früh abgeschlossene Angriffe führten jedoch dazu, dass die toll kämpfenden Gastgeber wieder ausgleichen und mit zwei Toren kurz vor Schluss für sich entscheiden konnten. (Michael Wepler)

Wesertal: Schodder, Meier, Wolf - Ebner, Rossel (3), Arnold (1), Müller (2), Simon (1), Martin (8/1), Schräder (8), Freybott (4), Ju. Brunst (5), Neurath (1), Abe (2).