Perfekter Start für Calden

Von: Michael Wepler

Teilen

Freude beim TSV Jahn Calden. © Raphael Wieloch

Calden – Mit einem 4:2 (3:1)-Sieg beim FFC Wacker München feierte der TSV Jahn Calden einen perfekten Auftakt in die neue Saison in der Frauenfußball-Regionalliga, denn beim Dritten der Vorsaison hatte es zuletzt eine 0:2-Niederlage gegeben. „Das war eine großartige Mannschaftsleistung und wir haben in der ersten Halbzeit auch konsequent unsere Chancen genutzt“, zollte Jahn-Trainer Mario Schneider seiner Elf ein dickes Lob.

Diese hatte gut in das Spiel gefunden und kam nach einer Kopfballchance der Münchnerinnen zu einer ersten Möglichkeit. Als Johanna Hildebrandt kurzzeitig am Spielfeldrand behandelt wurde, kam Lena Wiegand früher an den Ball als die Torhüterin und traf zum 0:1 (20.). Nach diesem Tor legten die Gäste nach. Ein Treffer von Sharon Braun wurde nach Meinung von Schneider zu Unrecht wegen Abseits aberkannt.

Das machte aber nichts, denn als Hildebrandt nach ihrer Behandlung wieder ins Spiel kam, erzielte sie von halbrechts das 0:2 (23.). Einen Freistoßhammer von Arlene Rühmer, den die Torfrau nur nach vorne abklatschen konnte, verwertete erneut Wiegand zum 0:3 (33.). Kurz vor der Pause kam Wacker nach einem Freistoß ins Spiel zurück, als Lisa Flötzner zum 1:3 abstaubte (40.).

Mario Schneider © Raphael Wieloch

Viel Druck übten die Hausherrinnen nach der Pause aus und schafften dann auch den Anschlusstreffer. Erneut traf Flötzner (68.). Nach diesem Gegentreffer waren es die Jahnerinnen, die zu zwei sehr guten Konterchancen durch Hanna Krohne (70.) und Hildebrandt (71.) kamen.

„Da hatten wir jeweils die Vorentscheidung auf dem Fuß, nachdem wir zu Beginn der zweiten Hälfte die Kontrolle über das Spiel verloren hatten“, beschrieb Schneider die kritische Phase bis Mitte der zweiten Halbzeit. Danach wirkten die Gastgeberinnen etwas müde und Calden nutzte das zur Entscheidung, als Insa Fischer Hildebrandt bediente, die zum 2:4 Endstand traf (85.). (Michael Wepler)