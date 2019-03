Personallage hat sich entspannt

Grebenstein – Endlich wieder ein Spiel vor eigenem Publikum hat der Fußball-Verbandsligist Tuspo Grebenstein, wenn er am Sonntag (15 Uhr) im Sauertalstadion den SV Adler Weidenhausen empfängt. Durch das in den letzten Tagen deutlich frühlingshaftere Wetter stehen die Chancen auf eine Austragung günstig.

Ob der einsetzende Frühling für den Tuspo auch eine Wende zum Besseren wird? Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie ist die Ausgangslage?

Die ist bei beiden Mannschaften sehr gegensätzlich. Die Grebensteiner verloren ihre beiden Auswärtsspiele jeweils ersatzgeschwächt mit 0:3 beim direkten Mitkonkurrenten Schwalmstadt und mit 0:4 beim Ersten Steinbach. In der Tabelle liegen die Grebensteiner auf Rang 14. Das wird wahrscheinlich nicht zum Klassenerhalt reichen. Dagegen zeigten sich die Weidenhäuser bei ihren Auswärtssiegen in Eichenzell (5:1) und in Kaufungen (4:2) in Torlaune und verbesserten sich auf den neunten Platz.

Wird beim Tuspo wieder ein etatmäßiger Torhüter zwischen den Pfosten stehen?

Auch wenn Mittelfeldspieler Niklas Meurer in Steinbach als Torhüter keine schlechte Figur machte, wird gegen Weidenhausen voraussichtlich wieder Andre Schreiber zwischen den Pfosten stehen. Er ist ebenso wie der zweite Torhüter Niklas Lesemann unter der Woche wieder ins Training zurückgekehrt.

Hat sich auch die weitere Personallage entspannt?

Gegenüber der Vorwoche sieht es wieder besser aus. Im Mittelfeld ist Dennis Schanze wieder fit und vorne dürften Manuel Frey und Leon Ungewickel nach ihrer Sperre wieder für deutlich mehr Torgefahr sorgen.

Wie beurteilt Trainer Valentin Plavcic dieses Spiel?

„Weidenhausen ist ein gefährlicher Gegner. Wir spielen aber auf eigenem Platz und werden auch gegen diese offensivstarke Mannschaft auf Sieg spielen.

Wie verlief das Hinspiel?

Das verloren die Grebensteiner nach einer couragierten Leistung sehr unglücklich mit 2:3. Den Siegtreffer erzielte Adler-Torjäger Sören Gonnermann mit einem sehr umstrittenen Elfmeter. zmw