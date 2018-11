Pflichtaufgabe souverän erfüllt

Hoof. Konzept umgesetzt und Pflichtaufgabe mit Bravour erledigt - damit lässt sich der 33:26 (18.12)-Sieg der Landesliga-Handballerinnen der HSG Hoof/Sand/Wolfhagen gegen die FSG Waldhessen treffend beschreiben.

Gegen den Neunten setzten sich die auf dem zweiten Tabellenrang befindlichen Gastgeberinnen erwartungsgemäß deutlich durch.

Entsprechend zufrieden zeigte sich denn auch HSG-Coach Chris Ludwig. „Wir haben 45 Minuten lang sehr gut gespielt. Und in der übrigen Zeit lief es nicht optimal, aber wir waren glücklicherweise immer wieder in der Lage, den Hebel umzulegen“, analysierte er die Phasen, die von Unkonzentriertheiten geprägt waren. In den Anfangsminuten war indes davon nichts zu spüren. Die Gastgeberinnen spielten wie gewohnt tempo- und ideenreich und führten bereits nach drei Minuten durch Treffer von Hanna von Dalwig, Annika Neurath und Rieke Hrdina mit 3:0.

Bis Mitte des ersten Durchgangs erhöhten die Vereinigten auf 10:5 und agierten dann etwas gelassener. „Da waren wir gedanklich wohl nicht voll bei der Sache“, vermutete Ludwig. Die Gäste nutzten diese Phase und kamen in der 20. Minute bis auf drei Tore heran. (12:9) Dann jedoch bewiesen die Gastgeberinnen die von Chris Ludwig erwähnte mentale Stärke, dank derer sie sich bis zum Pausengang erneut deutlich absetzen konnten.

Das erste Tor nach dem Seitenwechsel fiel auf Seiten der Gäste. Anette Lusky, mit zehn Treffern beste Akteurin der Waldhessen, traf zum 18:13. Doch damit hatte der Tabellenneunte vorerst sein Pulver verschossen. „Schade, wir haben gut gespielt, aber leider zu viele Fehlwürfe gemacht“, resümierte Gäste-Trainerspielerin Simone Poulsen und spielte auf ersten Minuten der zweiten Hälfte an. Denn dort agierten nur noch die Gastgeberinnen, allen voran Aileen Sule, die vier ihrer insgesamt neun Tore in Folge erzielte und zum vorentscheidenden Zwischenstand von 23:13 (36.) in erheblichem Maße beitrug. Als großer Rückhalt erwies sich Natalie Weinrich, die das gesamte Spiel über zwischen den Pfosten glänzte. „Natalie hat eine tolle Leistung gezeigt“, lobte Ludwig die Torfrau.

Als positiv erachtete er auch, dass alle Akteurinnen Spielanteile bekommen und Selbstbewusstsein tanken konnten. Einen Wechsel gab es in der zweiten Spielhälfte auch auf der Trainerbank. Dort probte Co-Trainer Paul Tarnow seinen Einsatz als Vertretung für den werdenden Vater Chris Ludwig. „Es dauert nicht mehr lange, bis unser zweites Kind da ist. Deshalb ist es gut, dass sich Paul auf die Zeit vorbereitet, in der ich nicht da sein kann“, so Ludwig.

Am kommenden Wochenende haben die Vereinigten spielfrei.

Hoof/Sand/Wolfhagen: Weinrich, Rodziewicz (Tor), Ritter 1, Lubach 3, Haupt 1, von Dalwig 5, Willer 3, Frankfurth 4/3, Engelbrecht 2, Sule 9, Neurath 4/2, Hrdina 1, Schmalz.

Tore Waldhessen: Mäusgeier 3, Poulsen 1, Niebuhr 4, Krestel 1, Horn 2, Rollmann 2, Malsch 3, Lusky 10/4.