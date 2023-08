In der Bundesliga angekommen

Von: Hanna Maiterth

Er behält die Spielszenen im Blick: Der Grebensteiner Philipp Hofmann übernimmt bei der MT Melsungen die technische Betreuung des Videobeweises. © Hanna Maiterth

Grebenstein – Ist es ein Freistoß oder geht es doch zur 7-Meter-Markierung? Muss es für das Foulspiel eine Zeitstrafe geben oder doch die rote Karte gezückt werden? Innerhalb weniger Sekunden schätzen Handball-Schiedsrichter diese und noch viele weitere Situationen ein. Oftmals sind es spielentscheidende Situationen. Aufgrund der Schnelligkeit des Spiels und des Körpereinsatzes der Sportler ist das keine leichte Aufgabe.

Der Videobeweis soll nun für Abhilfe sorgen. Auf internationaler Ebene wird er bereits eingesetzt, ab dieser Saison sollen die Schiedsrichter ihn nun auch bei den Spielen der Bundesligaprofis zu Rate ziehen können. In der Rothenbach-Halle bei der MT Melsungen treffen die Unparteiischen dann auf Philipp Hofmann. Der 37-Jährige aus Grebenstein ist einer der ersten sogenannten „Video-Assistent-Referee-Operators“, kurz: „VAR-Operator“, die in der Handball-Bundesliga den Videobeweis technisch begleiten.

„Ich persönlich finde das Thema als Handballer natürlich ziemlich spannend, zumal es auch eine absolute Premiere in der Bundesliga ist, die ich da mitbegleiten darf“, erklärt er und ergänzt augenzwinkernd: „Außerdem komme ich nicht mehr näher an die Bundesliga.“ Hofmann ist nicht nur mit dem Ball in der Hand aufgewachsen, er engagiert sich noch immer für seinen Heimatverein. Bei der Spielgemeinschaft Hofgeismar/Grebenstein (SHG) ist er im Vorstand und begleitet als Hallensprecher die Spiele.

Wenn die Saison der Handballprofis am 27. August beginnt, wird Hofmann dann auch bei der MT Melsungen am Spielfeldrand zu finden sein. Aktuell wird hinter dem Tisch vom Kampfgericht der neue Platz für den VAR-Operator eingerichtet. Von dort soll der 37-Jährige auf alle Kameras zugreifen können, die der neue Sportsender „Dyn“ auch für die Übertragung der Spiele rund um das Spielfeld platzieren wird.

Bis zum ersten Heimspiel der Saison muss aber nicht nur sein Arbeitsplatz eingerichtet werden. Philipp Hofmann bekommt auch noch eine Einführung in seine zukünftigen Aufgaben. Für die Schulung fährt er am kommenden Sonntag deshalb nach Hannover. Die findet nämlich zum Teil während des Freundschaftsspiels der TSV Hannover-Burgdorf gegen den FC Barcelona statt. „Es ist der Live-Test“, sagt Hofmann. Etwas Aufregung schwinge in jedem Fall mit, schließlich seien mindestens 10 000 Besucher dabei.

Bevor der Videobeweis im Spiel getestet wird, werden die Schulungsteilnehmer noch mit der Technik vertraut gemacht. Bundesweit finden insgesamt fünf Schulungstermine statt, weil jeder Bundesligaverein mindestens eine Person als VAR-Operator benötigt und in der Regel noch eine zweite Person als Vertretung.

Die Einführung des Videobeweis ist nicht nur bei den Bundesligavereinen ein Thema. Auch die Fans diskutieren darüber. „Durchaus kontrovers,“ weiß Hofmann. Am Ende treffe er selbst während des Spiels aber keinerlei Entscheidung und anfordern können den Videobeweis auch nur die Unparteiischen. Letztendlich sei es ein Tool, mit dem sich die Schiedsrichter in kritischen Situationen absichern können. „Ich glaube nicht, dass es inflationär genutzt wird, so wie es einige vermuten“, sagt der 37-Jährige. Dem stimmt auch Björn Fischer, Marketing-Manager der MT, zu. „Es geht um Spielsituationen, in denen viel auf der Kippe steht.“ Das könnten etwa Szenen in den letzten Sekunden des Spiels sein. Wenn es um die Entscheidung zwischen Roter Karte und einer Zwei-Minuten-Strafe gehe. „Das wird sich einspielen“, blickt Fischer zuversichtlich in die Zukunft. (Hanna Maiterth)