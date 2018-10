Platzt beim FSV der Knoten?

Der FSV Dörnberg muss mit einem Fernglas auf den ersten Nichtabstiegsplatz in der Fußball-Verbandsliga blicken. Der Abstand ist groß zum rettenden Ufer.

Im Spiel am Sonntag (15 Uhr) im heimischen Bergstadion gegen den FC Britannia Eichenzell hat der FSV die Chance, wieder etwas dichter an den rettenden zwölften Platz heranzukommen. Auf diesem Platz liegt aktuell Dörnbergs kommender Gegner, der nicht nur zwölf Punkte Vorsprung, sondern auch das wesentlich bessere Torverhältnis gegenüber dem FSV aufweist. Maßgeblichen Anteil an den 22 erzielten Toren hat Lucas Maierhof, der in 13 Spielen 13 Tore erzielte. Von den Neuen haben sich Jonas Grösch und Marko Mazdar Stammplätze erkämpft. In diesem Spiel muss der FSV unbedingt drei Punkte einfahren. Das gelang bislang aber erst einmal mit einem 2:1-Heimerfolg über Willingen. Auch der letzte Punktgewinn, das 2:2-Remis in Eschwege am zehnten Spieltag liegt schon länger zurück. Die Bilanz der letzten fünf Spiele ist mit null Punkten und 5:20 Toren verheerend. Bitter waren zudem die Heimniederlagen gegen die Mitkonkurrenten Schwalmstadt und Eintracht Baunatal. Angesichts dieser Ergebnisse will der FSV-Vorsitzende Matthias Thomsen den Druck von seiner Mannschaft nehmen: „Auf die Tabelle brauchen wir nicht mehr zu blicken. Es geht darum, endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu haben und bis zur Winterpause noch den einen oder anderen Punkt zu holen, um noch Chancen auf den Klassenerhalt zu haben.“ Trotz der denkbar schlechten Ausgangslage sei die Stimmung in der Mannschaft gut, sie trainiere ordentlich und müsse sich nun endlich einmal belohnen. Gegen die Osthessen, die zuletzt 2:2 gegen Sand spielten, werden Abwehrspieler Len Hartmann, Andreas Schulze und Torjäger Pascal Kemper ausfallen. Dafür werden nach Ablauf seiner Sperre Timo Dauber und Serhat Bingül, der zuletzt wegen einer Zahnoperation fehlte, in die Mannschaft zurückkehren. (zmw)