Plavcic hört Ende der Saison beim Tuspo auf

Grebenstein – Valentin Plavcic, Trainer von Fußball-Verbandsligist Tuspo Grebenstein, wird den Verein Ende der Saison verlassen.

Das sagte Sportdirektor Driton Mazrekaj gegenüber unserer Zeitung. Die Mannschaft sei unterrichtet. Wer Nachfolger des Bosniers werden wird, ist noch offen. Mazrekaj: „Wir sind auf der Suche.“

Mit der Tabellensituation des Tuspo, er steht derzeit auf einem Abstiegsplatz, hat der Abschied von Plavcic nichts zu tun, betont Mazrekaj. Der Verein hätte ihn gerne noch weiter verpflichtet, doch der 47-Jährige suche eine neue Herausforderung. Kein Wunder: Plavcic hat die Uefa-Lizenz, hat damit also die Berechtigung auch Profi-Klubs zu trainieren. In Grebenstein war daher von Anfang an klar, dass es kein Dauerengagement sein werde. Dass er dennoch drei Jahre beim Tuspo blieb, und die Mannschaft maßgeblich weiter entwickelte, hängt mit dem guten Verhältnis im Verein zusammen. Wie tief die entstandenen Freundschaften sind, zeigt sich auch daran, dass einige Grebensteiner nach Bosnien fahren werden, um an der Kommunionfeier von Plavcics Sohn teilzunehmen. Ob der Bosnier nächste Saison einen anderen Verein betreut, ist noch nicht bekannt. mrß Archiv-Foto: Hofmeister