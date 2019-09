Plutz-Festspiele in Istha

Torhungrig: Was wäre die SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha ohne Mario Plutz? Beim 9:1 gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II traf er sechsmal. Es waren die Saisontore 17 bis 22. Foto: Hofmeister

Hofgeismar/Wolfhagen – Torhungrig präsentierte sich die Fußball-Kreisliga A, fielen in den sechs Wochenendspielen doch 39 Treffer. Spitzenreiter war Aufsteiger Altenhasungen/Oelshausen/Istha, fegten die Erpetalvereinigten doch Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II mit 9:1 vom Rasen. Dabei traf Mario Plutz allein sechs Mal.

Weser/Diemel kanzelte Schlusslicht Immenhausen II mit 8:1 ab und Calden/Meimbressen II behielt in Riede mit 8:2 die Nase vorne. Die Partie des Spitzenreiters Espenau gegen Carlsdorf wurde wegen eines Todesfalls im Verwandtenkreis eines Spielers abgesagt..

Altenhasungen/Oelshausen/Istha - Wettesingen/Breuna/Oberlistingen II 9:1 (3:0). Abgesehen von ganzen zwei Chancen der Breunaer, einmal setzten sie das runde Spielgerät an die Metallstange (29.), die zweite Möglichkeit nutzte Patrik Lecke (76.) dank eines Torwartfehlers zum Ehrentreffer, gaben die Platzherren von Anfang bis Ende überdeutlich den Takt vor. Erpetals Pressesprecher Olaf Carl: „Schon bis zum Pausenpfiff hätten wir drei bis vier Buden mehr machen müssen.“ So aber trafen nur Jan Behr (10.), Dennis Weide (27.) und Mario Plutz (35.) ins Schwarze.

Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild unterm Isthaberg. Die Platzherren von Trainer Steven Lippert zogen im steten Vorwärtsgang ein so genanntes Einbahnstraßenspiel auf, gegen das die Breunaer Abwehr kein Gegenmittel besaß. Vor allem Mario Plutz bekamen sie nie in den Griff, der sich dafür mit fünf weiteren Treffern (58., 59., 76., 81., 86.) bedankte. Fast wäre ihm auch ein weiteres Tor gelungen, doch ein von ihm getretener Strafstoß (50.) wurde von Gästetorwart Tom-Philipp Böhme pariert. Mit seinem zweiten Tagestreffer machte Dennis Weide (83.) Alle Neune perfekt. Es hätte auch noch mehr sein können.

Riede - Calden/Meimbressen II 2:8 (0:3). Die Gunst der Stunde und die Schützenhilfe von Hombressen/Udenhausen II (1:0 gegen Diemeltal) nutzten die Vereinigten von Trainer Uwe Mackewitz, um sich, punktgleich mit Spitzenreiter Espenau, dessen Spiel gegen Carlsdorf abgesagt wurde, auf Tabellenplatz zwei vorzuarbeiten. Während des gesamten Geschehens besaßen die Vereinigten eine überdeutliche Dominanz, konnten dies durch Miguel Ortega Moreno (6.), Jan Rothschild (12., 69., 83.), Fabrice Lindner (15., 52.) Stefan Dürrbaum (47.) und Felix Neutze (66.) auch zählbar umsetzen. Ali Sina Noori (85., 88.) erzielte die SV-Ehrentreffer.

Hombressen/Udenhausen II - Diemeltal 1:0 (0:0). Bis zum Pausenpfiff passierte nicht viel auf dem Platz. Die Hausherren hatten zwar mehr Ballbesitz, die Gäste versuchten es mit der Kontertaktik. Doch nennenswerte Torchancen blieben hüben wie drüben Mangelware.

Dies änderte sich jedoch nach dem Seitenwechsel. da lieferten sich beide Mannschaften einen intensiven, packenden Schlagabtausch auf Augenhöhe, wobei merhrfach die Torhüter im Fokus standen. So hielt Platzherrenkeeper Alex Seeger mit einer Glanztat gegen Steffen Rothschild seine Elf im Spiel. Besser machte es Julius Oberenzer (80.), brachte die Hausherren in Führung. Im direkten Gegenzug ließ Jan Hofeditz den Ausgleich sträflich liegen. Trotz Kampf und mächtig Dampf in beiden Reihen blieb es beim 1:0.

Weser/Diemel - Immenhausen II 8:1 (3:1). Bei der Durchgabe des Spielberichts brachte es Karl-Erwin Franz von den Hausherren kurz und knapp auf den Punkt: „Die Immenhäuser waren immer ein fairer Gegner, ansonsten aber chancenlos.“ Trotzdem konnte das noch punktlose Schlusslicht kurz vor der Pause den Torjubel anstimmen, erzielte Nils Hellwig (44.) den Ehrentreffer. Ansonsten aber diktierte Weser/Diemel überdeutlich das Geschehen und hätte durchaus mehr als die acht Buden durch Marcel Peters (8., 82.), Dustin Genz (12., 90.), Artur Witmann (40.), Jan Heger (53., 74.) und Noah Budalic (72.) machen können.

Schöneberg - Fürstenwald 3:1 (3:1). Die Platzherren gingen früh durch Alexander Schulte (8.) in Führung, sorgten aber auch für den Ausgleich. Maximilan Schäfer (14.) spielte den Ball zurück zu seinem Torwart, der trat über das runde Spielgerät – 1:1. Doch Kai Richter (16.) und Manuel Eicher (40.) bügelten mit ihren Treffern zum 3:1-Pausenstand diesen Lapsus wieder aus.

Nach dem Seitenwechsel schienen beide Mannschaften das Fußball spielen verlernt zu haben, boten Sommerfußball pur.

Hofgeismar - Schauenburg II 1:4 (0:3).Die Schauenburger nahmen vom Anstoß weg das Heft in die Hand und stellten bereits bis zur Pause das Signal auf Grün. Dank auch eklatanter Platzherren-Abwehrschnitzer, die Daniel Schneider (11.) und im Doppelpack Yannic Schneider (25., 35.) mit ihren Toren betraften. Daniel Weinberg (72.) erzielte den vierten SG-Treffer, Jens Brand (85.) den Ehrentreffer.