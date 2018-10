Prinzip Hoffnung bei Dörnberg

Dörnberg. Mit einer denkbar schlechten Ausgangsposition geht der Fußball-Verbandsligist FSV Dörnberg in sein Spiel am heutigen Mittwoch (15 Uhr) bei der TSG Sandershausen.

Nach dem missglückten Einstand des erst am Donnerstag verpflichteten neuen Trainers Ralf Wetzstein im Kellerduell gegen Schwalmstadt hat sich die Lage beim Tabellenletzten noch weiter verschlechtert. Statt des erhofften Befreiungsschlages gegen den Mitkonkurrenten gab es eine 4:7-Heimpleite. Während die Gäste selbstbewusst aufspielten, zeigten sich die Gastgeber verunsichert. Verlass war lediglich auf Torjäger Pascal Kemper, der seine Saisontreffer neun und zehn markierte.

Erneut konnte auf eigenem Platz gegen einen Mitkonkurrenten nicht gepunktet werden. So gibt es für Wetzstein viel zu tun, was in dieser kurzen Zeit kaum möglich sein dürfte. Positiv betrachtet kann es nur noch aufwärts gehen. Vielleicht kommt daher das schwere Spiel beim starken Aufsteiger Sandershausen gerade recht. Bereits beim 2:2-Remis im letzten Auswärtsspiel in Eschwege zeigte sich der FSV gegenüber dem vorherigen Spiel deutlich verbessert.

Die TSG hat sich mit vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage aus den letzten sechs Spielen auf Rang acht verbessert. Dabei überzeugte sie vor allem in der Defensive mit nur zwei Gegentreffern. Auch am Wochenende war die Hintermannschaft beim 0:0 in Sand nicht zu überwinden.

Mit Justin Schumann, Felix Bredow und Christopher Minne verfügt die Elf des erfahrenen Trainers Friedhelm Janusch über hessenligaerprobte Spieler. (zmw)