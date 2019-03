Regen oder Anstoß?

Soll der Abwehr Stabilität geben: Adrian Schäfer, hier bei einem Elfmeter, der dem Spiel des Tuspo auch in der Offensive Akzente gibt, wird gegen Eichenzell vermutlich mehr in der Defensive zu finden sein, um den gesperrten Tobias Möller zu ersetzen. Foto: Rieß

Grebenstein – Nichts Neues aus Grebenstein: Ob am Samstag, 15.30 Uhr, das Kellerduell der Verbandsliga zwischen dem Tuspo und Mitaufsteiger FC Britannia Eichenzell stattfinden kann, hängt davon ab, wie das wettermäßige Vorspiel zwischen Sonne und Regen endet.

Der Sportplatz im Sauertal zählt zu den wetteranfällgisten der Region. Ob die Platzverhältnisse ein Spiel zulassen, ist noch völlig offen.

Wie ist die Ausgangslage?

Im Hinspiel war es das Spiel des Siebten Eichenzell gegen den Sechsten Grebenstein. Danach hat sich die Lage beider Aufsteiger aber verschlechtert und sie sind jetzt im Abstiegskampf. Der Tuspo liegt mit 21 Punkten auf Platz 14, der voraussichtlich nicht zum Ligaerhalt reichen wird. Spielerisch waren die Grebensteiner bei ihren Niederlagen oftmals gleichwertig, teilweise sogar überlegen, nur die Effektivität fehlte. Noch schlechter sieht es bei Eichenzell aus. Der FC ist als 15. einen Punkt schlechter, hat aber die letzten sieben Spiele verlor. Zuletzt gab es gegen Weidenhausen eine 1:5-Heimniederlage.

Wie hat der Tuspo die 0:3-Auftaktniederlage in Schwalmstadt verkraftet?

Die Niederlage und auch der verlorene direkte Vergleich gegen den direkten Mitkonkurrenten Schwalmstadt sowie die drei Platzverweise waren sehr ärgerlich. Optimistisch stimmt Tuspo-Trainer Valentin Plavcic hingegen die Leistung seiner Elf: „Wir haben gut mitgespielt, aus dem Spiel heraus kaum Chancen zugelassen, aber leider dumme Tore bekommen.“ Insgesamt fühlte sich die Mannschaft bei einigen Entscheidungen des Schiedsrichters benachteiligt.

Wie will Tuspo-Trainer Valentin Plavcic die gesperrten Spieler ersetzen?

Für Abwehrchef Tobias Möller und die beiden Offensivkräfte Manuel Frey und Leon Ungewickel rücken die zuletzt fehlenden Mario Bajo und der in Abwehr oder im Angriff einsetzbare Adrian Schäfer in die Mannschaft. Auch Julian Paulus steigt wieder ins Training ein. Ob er bereits für die Anfangself in Frage kommt, ist noch nicht sicher.

Wie ist Eichenzell einzuschätzen?

Plavcic sieht Eichenzell als einen spielstarken Gegner, dessen schon 15 Mal erfolgreicher Torjäger Lucas Maierhof besonders zu beachten ist.

Wie verlief das Hinspiel?

Der Tuspo reiste mit sechs ungeschlagenen Spielen an und verlor etwas unglücklich mit 0:1. Insgesamt fällt die Bilanz gegen die Osthessen mit einem Unentschieden und vier Niederlagen negativ aus. Jetzt hofft der Tuspo auf den ersten Sieg. zmw