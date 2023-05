Calden im Wechselbad der Gefühle

Von: Michael Wepler

Kampf um das Spielgerät: Caldens Leandra Wickert (rechts) liefert sich einen Zweikampf mit Herrenbergs Jana Spengler. © Raphael Wieloch

Calden – Viele Tore gab es im letzten Heimspiel der Saison in der Frauenfußball-Regionalliga zwischen dem TSV Jahn Calden und dem VfL Herrenberg zu sehen. Am Ende trennten sich beide Teams leistungsgerecht mit einem 4:4-Unentschieden. Dieses Spiel lässt sich in mehrere Abschnitte unterteilen.

Die erste halbe Stunde

In der spielte sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab. Torszenen gab es nicht zu sehen. Mit der ersten Chance des Spiels gingen die Gäste in Führung. Nach einem Pass aus dem Mittelfeld auf die linke Strafraumseite kam Leonie Kopp vor Jana Schiffhauer an den Ball und traf zum 0:1 (30.).

Die Phase nach dem Rückstand

Das Tor zeigte Wirkung. Während dieser Treffer die Jahnerinnen verunsicherte, setzte Herrenberg nach. Nach einer Ecke touchierte ein Kopfballaufsetzer von Lea Furac die Latte (38.). Wenig später dribbelte sich Kopp in den Strafraum, scheiterte mit ihrem Schuss aber an Schiffhauer (40.). Weil den Caldenerinnen nach vorne nichts einfiel, zog Leandra Wickert aus etwa 35 Metern einfach ab und konnte Torhüterin Jelissa Dias da Silva zum 1:1 überwinden (42.). Zwei Minuten später probierte es Arlene Rühmer mit einem Freistoß aus etwa 22 Metern. Zwar ging der Ball mittig auf das Tor, doch die Torhüterin ließ das Leder zum 2:1-Pausenstand durchrutschen (44.).

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit

Sie begann ganz nach dem Geschmack der Platzherrinnen. Nach einem Rühmer-Freistoß spielte Innenverteidigerin Insa Fischer den Ball von der Torauslinie zurück. Als die Torhüterin den Ball nicht festhalten konnte, traf Johanna Hildebrandt zum 3:1.

Der vergebene Sieg

Mit diesem Treffer war das Spiel aber noch nicht gelaufen. Nach einem weiten Ball in den Strafraum traf erneut Kopp mithilfe des Innenpfostens zum 3:2-Anschlusstreffer (56.). Die Gäste setzten nach und nach einer Flanke von links erzielte Annika Schmidt den 3:3-Ausgleich (76.). Das Spiel sollte doch noch ein gutes Ende für die Jahnerinnen haben, als Sharon Braun das 4:3 köpfte, doch schon im Gegenzug erzielte Nele Raap den 4:4-Ausgleich (84., 85.). (Michael Wepler)