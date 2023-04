Reichlich Würze im Derby

Von: Ralf Heere

Torschützen unter sich: Während Espenaus Nico Weller (links) gegen Immenhausen zweimal traf, netzte Felix Höf einmal ein. © Raphael Wieloch

Hofgeismar/Wolfhagen – Die Partie vom Tabellenführer der Fußball-Kreisoberliga, dem SV Espenau, gegen Immenhausen wurde auf gestern Abend vorgezogen. Nun wollen am Sonntag Weidelsburg (gegen Wolfhagen II) und Deisel (gegen Sand II) nachziehen. Dahinter will Wettesingen/Breuna/Oberlistingen sich weiter stark positionieren und gegen Oberelsungen den nächsten Dreierpack eintüten. Derbyzeit ist in Ersen angesagt, wo Obermeiser/Westuffeln in der Favoritenrolle aufläuft.

FSG Weidelsburg - FSV Wolfhagen II (Hinspiel 1:1), Sonntag, 15 Uhr in Ippinghausen: Dieses Nachbarschaftsduell hat auf alle Fälle seine Würze. Zwar hat sich die FSG in der Tabelle etwas von der Gruppenligareserve abgesetzt und die Tabellenführung bleibt in Reichweite, doch es ist durchaus denkbar, dass ihnen die Rot/Weißen ein Bein stellen wollen. Im Hinspiel waren sie nah dran, doch im Weidelsburgstadion weht ein anderer Wind. Acht Siege in zehn Partien und nur eine Niederlage sprechen für die Heimstärke der FSG.

TSV Deisel - SSV Sand II (3:0), Sonntag, 15 Uhr: Vielleicht kann der TSV doch noch mit dem Spitzenduo mithalten und für mehr Spannung im Aufstiegsrennen sorgen. Dazu müssen jedoch die Ergebnisse wieder her, die so ähnlich sind wie in der Vorrunde und gegen das Schlusslicht aus Sand darf gar nichts anbrennen. Dabei ist aber nicht zu unterschätzen, dass die Verbandsligareserve besonders nach der Winterpause schon gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte für Überraschungen sorgen konnte.

SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen - FC Oberelsungen (2:0), Sonntag, 15 Uhr in Breuna: Die Breuaner Spielgemeinschaft hat nach wie vor die Möglichkeit, noch ganz oben anzuklopfen, weil sie von der Top-Fünf die wenigsten Spiele hat. Außerdem eilte die Elf von Trainer Christopher Kurz zuletzt von Sieg zu Sieg. Nun kommt der FCO und der spielt erfolgreicher als in der Hinrunde und hat in Breuna nichts zu verlieren. Dies dürfte eine echte Fleißaufgabe für die SG werden.

TSV Ersen - SG Obermeiser/Westuffeln (1:3), Sonntag, 15 Uhr: So deutlich zugunsten der SG waren die Karten vor dem Nachbarschaftsduell selten gemischt. Die starken Leistungen nach der Winterpause stempeln die Ersener zum krassen Außenseiter, zumal sie personell zuletzt auch mit dem letzten Aufgebot auskommen mussten. Aber, der Fußball ist immer für eine Überraschung gut: Obermeiser/Westuffeln sollte nicht die Zügel schleifen lassen, für beide ist es eine Englische Woche.

SV Balhorn - FSV Dörnberg II (2:1), Samstag, 15 Uhr: Ein Duell zweier Mannschaften, die derzeit personell arg geplagt sind und sogar jeweils einmal nicht antreten konnten – eher ein Novum in der Historie beider Mannschaften. Am Sonntag wollen sie aber auf dem Distelberg die Klingen kreuzen und in der Pflicht sind die Gäste als abstiegsbedrohtes Team. Der SVB ist als Siebter frei von allen Zwängen.

Tuspo Grebenstein II - SG Weser/Diemel (3:0), Samstag, 12.30 Uhr: Ein Duell zweier Tabellennachbarn in der unteren Tabellenhälfte, die aber mit dem Abstieg nicht mehr zu tun haben sollten. Vor allem die Spielgemeinschaft ist im sicheren Hafen. Die Elf von Trainer Alessandro Siciliano sollte irgendwann auch mal wieder punkten, seit Wochen kochen sie auf Sparflamme, haben aber eigentlich auch noch einen ordentlichen Puffer bis zum drittletzten Rang.

Am Donnerstagsabend spielten:

FC Oberelsungen - SG Obermeiser/Westuffeln 1:3 (0:1). Nach fünf ausgeglichenen Minuten zu Beginn riss die SG anschließend das Geschehen an sich und belohnte sich mit dem Führungstor durch Dennis Ockel (28.). Jan-Torben Helmke legte nach der Pause nach (53.), ehe Daniel Seress per Foulelfmeter den Anschluss besorgte (63.). Marvin Schmidt (89.) zerstörte mit dem 3:1 jedoch jegliche Hoffnungen auf etwas Zählbares für den FC.

SG Weser/Diemel - TSV Ersen 2:0 (0:0). Nach einer verhaltenen ersten Halbzeit mit wenigen Höhepunkten sorgten Noah Budalic (51.) und Dustian Genz (67.) für einen verdienten Sieg der Gastgeber, die sich im zweiten Spielabschnitt schlicht zielstrebiger präsentierten.

SV Espenau - TSV Immenhausen 6:1 (2:1). Nico Weller brachte Espenau früh in Führung (8.), verschoss kurz darauf aber einen Foulelfmeter. Jan Schleiden stellte auf 2:0, ehe die Immenhäuser, die zunächst durchaus mitspielten und dagegenhielten, durch Max Busch zum Anschlusstreffer kamen (30.). Mit dem 3:1 durch David Sandrock kurz nach der Pause stellte der Tabellenführer die Weichen auf Sieg. Nach dem 4:1 durch Felix Höf (54.) war der Elan der Gäste endgültig gebrochen. Michael Moldenhauer per Kopf (64.) und Weller mit seinem zweiten Tagestreffer machten den Espenauer Kantersieg am Ende perfekt. (Ralf Heere)